Zirkzee, ora è ufficiale. Pellè verso il ritorno

Alle 20 chiude il calciomercato. Messa nero su bianco la firma del olandese del Bayern, Zirkzee, manca invece l'ufficialità per la chiusura della trattativa con Graziano Pellè. Un ritorno, visto che indossò la casacca crociata tra il 2011 e il 2012. Proprio sul suo arrivo a Parma, il patron Kyle Krause, a Milano per seguire le trattative, avrebbe detto: "Non è ufficiale finché non c'è la firma, ma un giocatore come lui è sicuramente una grande opportunità per noi. C'è ancora un po' di tempo".

Su Zirkzee c'è anche il comunicato del Parma (oltre al post del presidente Krause) che annuncia la firma del centravanti classe 2001: "Il Parma Calcio comunica l’acquisto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 con diritto di opzione del calciatore Joshua Zirkzee dal Fußball-Club Bayern München".

Il Parma avrebbe chiesto anche Federico Bonazzoli. Ma la trattativa sarebbe in stand-by. I crociati infatti devono prima cedere due over. La Serie A permette di inserire solo 21 giocatori. ,Con l'arrivo di Pellè i crociati sono a quota 23.