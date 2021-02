E' ufficiale, Pellè ha firmato. "Nuovi", Bani e Man verso una maglia da titolare

Seduta mattutina al Centro Sportivo di Collecchio per il Parma, a due giorni dal derby emiliano di domenica al Tardini contro il Bologna. I crociati hanno svolto lavori di riscaldamento e prevenzione seguiti da un lavoro tattico e da una sessione di tiri in porta. Nessuna novità dall’infermeria: Laurini si è allenato a parte mentre Iacoponi, Pezzella e Valenti si sono sottoposti a terapie. Oggi è stato ufficializzato l’acquisto dello svincolato Pellè, che torna nel Ducato a distanza di quasi nove anni, ma tra i volti nuovi quelli che, al momento, hanno le maggiori probabilità di giocare dal 1' dovrebbero essere l’ex Bani, in vantaggio rispetto a capitan Alves, e Man, oltre a Conti già titolare sulla fascia destra nelle ultime due uscite. Domattina è in programma la seduta di rifinitura a porte chiuse al termine della quale nel pomeriggio il tecnico Roberto D’Aversa terrà via Zoom la conferenza stampa della vigilia.

Graziano Pellè è un nuovo giocatore del Parma. Ufficiale l’ingaggio del 35enne attaccante, che ha firmato con i ducali un contratto fino al termine della stagione. Per Pellè si tratta di un ritorno a Parma, dove ha giocato negli ultimi sei mesi del 2011. Quindi il passaggio alla Sampdoria prima di un lungo girovagare all’estero fra Feyenoord, Southampton e Shandong Luneng.