Miracolo Toro: 3-3 in triplice rimonta a Bergamo. Spezia, colpaccio con il Sassuolo a Reggio: 2-1

Atalanta-Torino 3-3

L’Atalanta va in blackout a fine primo tempo e permette al Torino di compiere una clamorosa rimonta. Gli uomini di Gasperini ne segnano tre in 21 minuti, poi rimettono in corsa gli avversari: i nerazzurri sprecano un vantaggio dilagante e una partita in completo controllo, come avvenuto contro il Bologna. I granata non smettono mai di crederci e il neo-entrato Bonazzoli fissa lo score sul 3-3. Parlare di primo tempo rocambolesco è dir poco. La 'Deà parte con la sesta marcia come suo solito e dopo essersi sbloccata dà il via a dieci minuti di fuoco. Al 14' ad aprire le danze è Josip Ilicic: lo sloveno scatta sul filo del fuorigioco e con un destro 'steccatò punisce in maniera beffarda Sirigu. Passano altri 5 giri d’orologio e Muriel serve Gosens per il raddoppio: consueto inserimento del tedesco che mette a referto il suo sesto gol stagionale. Completamente stordito, il Torino lascia spazio anche per il tris calato da Luis Muriel (tap-in vincente) dopo la parata non impeccabile di Sirigu al 21'. Complice un calo dell’Atalanta e un episodio favorevole ai granata, gli ospiti ritornano clamorosamente in scia a fine primo tempo: prima con Andrea Belotti - che fallisce il penalty causato da Palomino ma ribatte in rete il riflesso di Gollini al 42' - poi a ridosso del duplice fischio di Fourneau con Bremer che ha la meglio su un’azione confusa in area bergamasca. Nella ripresa i ritmi si abbassano, ma le occasioni non mancano. Zaza sfiora il 3-3, fermato solo dall’intervento provvidenziale di Toloi. Colpisce la traversa invece Singo al 71', a Gollini battuto con uno splendido esterno destro a giro. Pareggia il conto dei legni Miranchuk: al 76' il russo centra il palo con un colpo di biliardo. Nei minuti conclusivi i granata spingono alla ricerca di un pareggio che arriva al minuto 84: Bonazzoli incorna perfettamente a 3 minuti dal suo ingresso e il Torino completa la sua rimonta.

Sassuolo-Spezia 1-2

Fondamentale vittoria dello Spezia, che in trasferta ferma 2-1 il Sassuolo, in uno degli anticipi della 21^ giornata di Serie A. Succede tutto nel primo tempo: al vantaggio di Caputo al 25' risponde il pareggio di Erlic al 39'. Il gol decisivo arriva però al 78' quando Gyasi firma il successo. La prima frazione è un susseguirsi di emozioni. La prima occasione importante è dello Spezia al 17', vicinissima al gol con la conclusione di Verde, deviata sulla traversa e poi in calcio d’angolo da Consigli. Dopo il legno, i liguri insistono e sfiorano nuovamente il gol, sugli sviluppi del corner con la chance di Maggiore. Al primo errore di posizionamento, però, il Sassuolo punisce. Al 25' Caputo, servito da Obiang, si infila nelle maglie troppo larghe e, a tu per tu con Provedel, sigla l'1-0. Lo Spezia, dopo un iniziale smarrimento, aggancia il pareggio al 39' sfruttando un calcio d’angolo, sul quale Erlic stacca più degli altri firmando l’1-1. Sembra durare poco, gli emiliani al 42' tornano ancora in vantaggio ma la rete di Djuricic viene annullata per fuorigioco dopo il check del Var. Nel finale di primo tempo è la parata di Provedel su Traorè a sventare il 2-1, mantenendo la gara del tutto aperta.

Non è meno vivace la ripresa al Mapei Stadium. Lo Spezia si rende pericolosa con l’occasione di Maggiore. Ma è il Sassuolo a creare più chance per riportarsi avanti. Provedel si conferma il migliore dei suoi e salva prima su Traorè poi su Haraslin, deviando entrambe le volte in calcio d’angolo. L’ingresso di Defrel e Berardi dà ulteriore linfa ai neroverdi. Eppure al 78' sono i liguri a svoltare la gara, Gyasi confeziona, sugli sviluppi di un corner, il gol dell’1-2 che decide la partita. Una vittoria fondamentale per la classifica dello Spezia, che sale a 21 punti. Terza sconfitta (e due pareggi) in cinque gare per il Sassuolo, fermo a quota 31 e più lontano dalla zona Europa.

Risultati

ORE 15 Fiorentina - Inter 0-2 (ieri)

Atalanta - Torino 3-3

Sassuolo - Spezia 1-2

Juventus - Roma (06/02, ore 18)

Genoa - Napoli (06/02, ore 20.45)

Benevento - Sampdoria (ore 12.30)

Milan - Crotone (ore 15)

Udinese - Verona (ore 15)

Parma - Bologna (ore 18)

Lazio - Cagliari (ore 20.45)

La classifica

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Inter 47 21 14 5 2 51 23

Milan 46 20 14 4 2 41 23

Roma 40 20 12 4 4 44 33

Juventus 39 19 11 6 2 39 18

Napoli 37 19 12 1 6 43 19

Atalanta 37 21 10 7 4 48 29

Lazio 37 20 11 4 5 35 27

Sassuolo 31 21 8 7 6 34 32

Verona 30 20 8 6 6 26 21

Sampdoria 26 20 8 2 10 30 31

Fiorentina 22 21 5 7 9 21 33

Benevento 22 20 6 4 10 23 40

Udinese 21 20 5 6 9 21 28

Genoa 21 20 5 6 9 22 30

Spezia 21 21 5 6 10 28 38

Bologna 20 20 5 5 10 25 35

Torino 16 21 2 10 9 32 41

Cagliari 15 20 3 6 11 24 38

Parma 13 20 2 7 11 14 38

Crotone 12 20 3 3 14 22 46