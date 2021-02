Ieri la firma e l'ufficialità del trasferimento in maglia crociata. Oggi l'allenamento di rifinitura con il resto della squadra. L'attaccante è in attesa della chiamata di D'Aversa per il match di domani contro il Bologna, ma adeso mancano ancora dei documenti. Era svincolato, ma essendo stato tesserato per l'ultima volta in un'altra lega, l'attaccante ha bisogno della necessaria documentazione. Se arriveranno entro domattina, ecco che Pellè potrà unirsi al gruppo.

parma calcio