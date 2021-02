Per il Bologna D'Aversa convoca tutti (tranne Inglese): c'è anche Pellè

D'Aversa ha ufficializzato i convocati del Parma per la partita contro il Bologna (domani alle 18). Ci sono quasi tutti tranne Roberto Inglese per problemi personali. Un segnale importante averli convocati tutti: non saranno utilizzabili Simone Iacoponi, Vincent Laurini, Giuseppe Pezzella e Lautaro Valenti, ai quali si aggiunge Maxime Busi, che è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione muscolare ai flessori di sinistra. E' entrato nella lista anche Graziano Pellè, segno che i problemi di arrivo del transfer sono di facile risoluzione. D'Averrsa nella consueta conferenza stampa pre-partita ha confermato che il documento deve ancora arrivare. Il tecnico ha spiegato però che "Bisogna aspettare che sia pronto per giocare, si stava allenando da solo. Non si può arrivare ad una condizione giocando, bisogna far sì che la condizione cresca". D'Aversa ha poi spiegato i motivi del ritiro: "L'ho voluto per far integrare più velocemente i nuovi arrivati: c'era il bisogno di conoscerci un po', guardarci negli occhi e capire il percorso che dobbiamo fare fino a fine campionato".

Parma-Bologna "è importantissima perché è un derby e perché dobbiamo fare punti, siamo in una posizione di classifica non bella... La tensione deve essere giusta, non dobbiamo sfociare in eccesso di nervosismo o altro. Mi basta vedere cosa hanno fatto in allenamento e vederlo riportato in campo, hanno fatto un ottimo lavoro".

I convocati

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe.

Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Conti, Dierckx, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Osorio, Valenti, Zagaritis.

Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Grassi, Hernani, Kucka, Kurtic, Sohm.

Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Man, Mihaila, Pellè, Zirkzee.