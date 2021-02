D'Aversa: "Peggio di così non possiamo fare... ma la salvezza è a tre punti"

"Peggio di così non possiamo fare, possiamo solo risalire. Il risultato di oggi è il frutto di poca determinazione e cattiveria. Dobbiamo ritrovare questi aspetti per fare risultato". Queste le dichiarazioni di D’Aversa, dopo la sconfitta per 3-0, al Tardini, nel derby contro il Bologna. Per l’ottava partita casalinga consecutiva la squadra gialloblù non trova il gol: "Se abbiamo il peggior attacco e la peggior difesa un motivo c'è. Abbiamo schierato un difensore in più per tutelare chi non è ancora in condizione. Dobbiamo lavorare sui nuovi acquisti, devono ambientarsi e dobbiamo essere bravi a farli integrare col senso di appartenenza", ha spiegato poi l’allenatore dei ducali. D’Aversa però non ha perso l’ottimismo: "Mancano diciassette partite, la salvezza è a tre punti, dobbiamo ritrovare la cattiveria che ci ha contraddistinto negli ultimi anni", ha concluso.