Parma-Bologna

77' Angolo Bologna, tocco di testa ravvicinato ma Sepe para

76' Batte Orsolini, palla sulla barriera

75' Azione in contropiede del Bologna, Soriano atterrato: punizione dal limite. Giallo per Gagliolo

74' Palla al limite a Kucka, tiro debole: parata

73' Gioco spezzettato

69' Dentro Mihaila, fuori Kurtic

69' Mischia in area, palla al volo di Gagliolo: ribattuto

67' Gervinho in diagonale, palla lunga

66' Dentro Orsolini, Vognato e Dominguez

64' Palla filtrante a Sansone, il numero 10 del Bologna sfiora il palo

63' Angolo per il Parma, uscita avventurosa di Skorupski che non arriva a allontanare la palla. Trio di Bruno Alves da dimenticare

60' Gagliolo torna in campo

59' Lunga azione elaborata del Parma al limite. Cross a Gagliolo sul secondo palo, il difensore si allunga, palla a lato di pochissimo. Gagliolo si fa male nella caduta

58' Pallone gestito dal Bologna

55' Doppio cambio: dentro Cyprien e Zikzee fuori Cornelius e Brugman

53' Il Parma sta mettendo un po' più di grinta in campo

49' Gervinho fa Gervinho, imbucata centrale, viene servito da Kucka, ma il colpo dell'ivoriano è deviato in angolo

48' Sansone lanciato, rallenta e la difesa del Parma recupera per bloccarlo

Man dentro al posto di Bani.

Finisce il primo tempo con un copione già visto: palla inattiva e gol subito dal Parma, prima occasione (dopo un'azione) e gol subito sempre dai crociati. Là davanti? Un debole colpo di testa dopo un angolo e una bordata di Brugman sono poco, troppo poco. Ora serve un miracolo per il secondo tempo.

45' Il Parma ha subito il raddoppio: là davanti è troppo poco incisivo (e pericoloso)

42' Azione del Parma, tiro-cross di Conti: Skorupski para comodamente

40' Punizione dal limite per il Bologna: barriera foltissima, Sansone tira, Sepe blocca.

33' Palla di Sansone in profondità per Barrow: stop e tiro sul palo lontano: gol

30' Azione manovrata del Parma al limite, palla a Brugman che spara: Skorupski devia in angolo tuffandosi

24' Azione manovrata del Parma sulla trequarti. Il cross di Gagliolo è però lungo

22' Testa di Kurtic (su angolo), colpo debole: Skorupski para comodamente

21' angolo per il Parma

19' Kucka si infila in area e scarica: murato

15' Punizione dalla trequarti, palla sul secondo palo a Barrow che, libero, insacca

11' Palla per Skov Olsen, Gagliolo anticipa e rischia l'autogol. Sepe riesce a rinviare

10' Tiro a scendere di Svanberg, alto di poco

7' Gioco ancora spezzettato tra falli (lievi) e rimesse laterali

5' Bello spunto di Gervinho al limite, si libera e serve Kucka che spara verso rete: palla deviata in fallo laterale

4' Le due squadre si stanno studiando: nessun brivido e gioco spezzettato

Il Parma (attacca da sinistra a destra) in campo con la maglia crociata classica, Bologna con la terza divisa, completamente in nero.

Nel prepartita il difensore del Parma Conti, ai microfoni di Sky Sport ha commentato: "Siamo pronti per la guerra. Scherzi a parte, oggi inizia un nuovo campionato, dobbiamo cercare di vincere in tutti i modi: la classifica non è delle migliori, dobbiamo fare qualcosa".

La presentazione

Non si può dar torto a Roberto D'Aversa: stasera contro il Bologna (stadio Tardini, ore 18) sarà anche un derby, ma fondamentali sono i tre punti. Perché se non è gara decisiva per il futuro del Parma poco ci manca. Forse più corretto dire che fondamentale sarà il mese di febbraio, quando i crociati, dopo il Bologna, dovranno affrontare in stecca Verona, Udinese e Spezia. Meglio non pensarci e meglio non far tabelle: giusto piuttosto pensare una partita alla volta, partendo da quella di oggi. E non sembra fuori luogo affermare che il campionato del Parma inizia proprio contro il Bologna. Tenuto conto dei risultati che sono arrivati, tra ieri e oggi, dagli altri campi, per il Parma è vietato sbagliare. D'Aversa sceglie il 3-5-2 e lancia dal 1' l'ex di turno Bani in difesa, mentre davanti conferma Cornelius e Gervinho.

Le formazioni

PARMA (3-5-2): Sepe; Osorio, B.Alves, Bani; Conti, Kucka, Brugman, Kurtic, Gagliolo; Cornelius, Gervinho.

A disposizione: Colombi, Grassi, Karamoh, Zirkzee, Cyprien, Sohm, Zagaritis, Hernani, Mihaila, Dierckx, Brunetta, Man.

Allenatore: D'Aversa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.

A disposizione: Da Costa, Antov, De Silvestri, Hickey, Mbaye, Baldursson, Dominguez, Poli, Juwara, Orsolini, Palacio, Vignato.

Allenatore: Mihajlovic.