Dopo la batosta, la carica viaggia sui social: prima Krause poi Gervinho: "Ora è il momento di lottare"

La partita con il Bologna doveva essere la riscossa: invece è arrivata non solo una sonora sconfitta nel punteggio, ma anche una evidente mancanza di gioco. Il presidente Krause, su twitter, (leggi) ha suonato la carica: " E' stata una serata veramente deludente per me e per i nostri tifosi - ha scritto - ma io resto con il Parma, nei tempi buoni come in quelli cattivi. Oggi, domani sempre (sempre in italiano; ndr).Continueremo a combattere, il Parma non si arrende. Mai". Subito dopo, a suonare la carica-salvezza è il giocatore simbolo, Gervinho, sul suo profilo Instagram: "Ora è solo il momento di lottare uniti per un unico obiettivo".