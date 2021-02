Krause: "Serata veramente deludente ma il Parma non si arrende. Mai"

Il presidente Kyle Krause ha affidato ad un Twit il suo disappunto per la disastrosa sconfitta di ieri con il Bologna: "E' stata una serata veramente deludente per me e per i nostri tifosi - ha scritto - ma io resto con il Parma, nei tempi buoni come in quelli cattivi. Oggi, domani sempre (sempre in italiano; ndr).Continueremo a combattere, il Parma non si arrende. Mai".