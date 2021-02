Pellè-bis a Parma: "Siamo in una situazione negativa, possiamo solo svoltare in positivo" - Video

Presentazione ufficiale del neoacquisto crociato Graziano Pellè. Con lui il ds Carli: "Gli facciamo un grande in bocca al lupo e che ci dia una mano, come tutti gli altri ragazzi. Siamo contentissimi sia qui".

Pellè: "Sono arrivato in un momento particolare ma ne ero ben cosciente. Sono felicissimo di essere qui, ringrazio il direttore e la società. Parma è una scelta che ho voluto fortemente. Sono positivo, siamo coscienti della posizione ma non possiamo piangersi addosso. Dobbiamo reagire, il calcio cambia da un momento all'altro. Siamo in una situazione negativa, possiamo solo svoltare in positivo. Cercherò di aiutare sia a livello calcistico che mentale, dobbiamo essere positivi e cercare di ribaltare la situazione. Sono uno a cui piace la pressione, spero passino tempi migliori ma vuoi non vuoi il calcio è questo, sei sotto pressione ogni domenica ed è parte del nostro lavoro. Bisogna viverla alla maniera positiva. Sono molto convinto di approcciare il tutto in maniera positiva, siamo in tanti, non è il singolo che fa svoltare".