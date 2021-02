Krause in videoconferenza dagli Usa: "Fiducia a tecnico, diesse e squadra"

Il presidente Kyle Krause è intervenuto oggi pomeriggio in videoconferenza dagli Stati Uniti. Queste le sue dichiarazioni:

""Grazie a tutti per essere qui - riporta Tuttomercatoweb - , voglio parlare di un argomento a cui tengo particolarmente. Ho molta fiducia nel nostro tecnico, nel direttore sportivo e in tutta la squadra. Il mio sostegno va a tutta la squadra, giovani ed esperti, nuovi arrivati e veterani, il cui contributo è stato fondamentale negli anni passati. Non ho dubbi sui talenti presenti in squadra che ci consentiranno di combattere fino alla fine per la salvezza. Saremo in grado di rimettere in campo tutto quanto necessario per raggiungere l'obiettivo prefissato. Siamo uniti e determinati a combattere questa battaglia e portare a casa il risultato a fine stagione. Vengo spesso a Parma e a Collecchio, e ho intenzione di intensificare le mie presenze per dare il mio contributo alla squadra. Non posso essere soddisfatto della posizione in classifica, ma posso confermare il mio impegno, anche nei confronti della tifoseria, per fare tutto ciò che è nelle mie possibilità per restare in serie A. Tutti affrontiamo sfide nella vita, e sono utili nel momento in cui ci rafforzano. Così dobbiamo affrontare le sfide del futuro. Mi sento di promettere il massimo impegno nelle prossime battaglie per rimanere in serie A. In quanto presidente riconfermo l'impegno nei confronti dell'intero progetto a lungo termine".

A proposito delle parole di D''Aversa sul mercato, il presidente ha detto: "Penso che lo sfogo di D'Aversa sia dovuto dalla passione che ha per il club. Siamo persone dal grande spirito passionale e lo sfogo ci può stare. Ho parlato con D'Aversa un paio di giorni fa delle esigenze delle squadra e di quello che la squadra sta facendo per ovviare a queste esigenze. Siamo allineati e la squadra ha ciò che le serve per affrontare le prossime 17 sfide".

A proposito della necessità di avere un amministratore Krause ha detto: "La nostra idea è quella di avere due nuove figure - riporta ancora Tuttomercatoweb -. Una relativa alla parte economica e un'altra che avrà una supervisione sul lato calcistico. Non saranno due membri della mia famiglia ma saranno due figure di grande esperienza nel mondo del calcio. Chi si occuperà del lato business avrà un background sul lato business ma incentrato sul calcio. Potranno essere sia italiane che estere, non è un aspetto rilevante, ma dovranno essere persone di talento ed esperienza, con una grande esperienza del mondo del calcio. Ciò avverrà il prima possibile, significa che una potrebbe già cominciare entro la fine della stagione. Una persona è già stata individuata e dovrà svincolarsi dal suo impegno prima di poter essere a disposizione. Ho già parlato con diverse persone di rilievo, entro due/tre mesi penso ci saranno entrambe le figure".