Quagliarella mette la Fiorentina nei guai (2-1), l'Atalanta al 90' espugna Cagliari

Grazie alle reti di Keita Baldè e di Quagliarella, la Sampdoria vince con la Fiorentina: 2-1 il finale della gara giocata a Marassi. Vittoria importante per l’undici di casa che conferma l’ottimo momento di forma e, perchè no, comincia a fare qualche pensierino anche all’Europa. Momento delicato, invece, per i viola che, dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter, colleziona un altro ko. L’inizio del match è avaro di emozioni e per assistere alla prima occasione da rete del match bisogna attendere l’11'. Azione personale di Damsgaard che calcia di potenza da buona posizione, Dragowski non si lascia sorprendere e blocca a terra. La Fiorentina fatica a proporsi in avanti e si limita a contenere la verve offensiva dei blucerchiati che, al 31', trovano comunque il gol del meritato vantaggio: sugli sviluppi di un corner calciato da Ramirez sul primo palo, Keita Baldè prende il tempo a Vlahovic e di testa segna l’1-0 per i padroni di casa. Incassato il gol, la Fiorentina prova a interrompere l’egemonia della squadra di Ranieri e, al 37', Castrovilli si guadagna una punizione invitante dal limite dell’area avversaria. Pulgar si incarica di calciare e, con una conclusione a giro balisticamente perfetta, costringe Audero allo straordinario per respingere il pericolo; sul pallone vagante arriva però Vlahovic, che da distanza ravvicinata trova il gol dell’1-1 che chiude di fatto la prima frazione. Nella ripresa Ranieri e Prandelli decidono di affidarsi agli stessi uomini di inizio partita. Al 53', fiammata offensiva improvvisa dei toscani che con Milenkovic colpiscono il palo. La Fiorentina appare adesso più determinata. Ranieri corre ai ripari e prova a scuotere i suoi inserendo Candreva e Quagliarella per Damsgaard e Jankto. I nuovi entrati ripagano immediatamente la fiducia del tecnico cambiando il ritmo della gara e, al 71', arriva il 2-1: cross basso di Candreva per Quagliarella che di prima intenzione calcia rasoterra. Il pallone viene deviato da Pezzella e Dragowski, sorpreso dalla traiettoria, non può far nulla per evitare il gol. La reazione della Fiorentina è veemente ma Colley, con un intervento di puro istinto, respinge col corpo il pallone, all’86' ad Audero battuto, e salva il risultato, regalando alla Samp i tre punti.

L’Atalanta vince 1-0 alla Sardegna Arena e inguaia il Cagliari. I padroni di casa partono subito forte e schiacciano nella loro metà campo gli ospiti, trovando anche un palo, fortuito, per una deviazione di Djimsiti verso la propria porta. I sardi pressano molto alti, con Godin che cerca sempre l'anticipo per impedire le sponde di Zapata. Le occasioni però latitano, con il Cagliari che tiene il pallino del gioco e l'Atalanta che prova a ripartire ma senza particolare successo. Nella ripresa Gasperini cambia dei pezzi a centrocampo, schierando subito Miranchuk (al posto di Pasalic) e De Roon (per Pessina). Le prime occasioni sono di nuovo del Cagliari, con una chiusura provvidenziale di Sutalo su Joao Pedro e un tiro-cross di Nandez su cui è attento Sportiello. L’Atalanta si fa vedere unicamente con una punizione centrale di Ilicic, ma lentamente alza la pressione, mentre il Cagliari inizia ad accusare gli sforzi che fino a questo momento della partita non hanno pagato.

Gasperini gioca la carta Muriel al 69', e il colombiano dà brio e vivacità all’attacco nerazzurro. Il motore Atalanta inizia ad alzare i giri e Gosens al 78' sfiora il vantaggio tirando dentro l'area piccola a botta sicura sulla schiena di Godin. Di Francesco manda forze fresche in campo (Duncan e Pavoletti per gli stanchissimi Nainggolan e Simeone) per tentare di cambiare l'atteggiamento dei suoi, ora troppo schiacciati, ma è ancora l'Atalanta a rendersi pericolosa con il colpo di testa di Zapata che si stampa sulla traversa. Proprio quando sembra che la gara debba finire 0-0, ancora una volta subentrando dalla panchina è Luis Muriel, con un lampo a risolvere la partita al 45': dopo aver ricevuto palla al limite dell’area, punta e supera due avversari, sterza e lascia andare un destro secco e potente su cui Cragno non riesce ad arrivare. Cagliari gelato, Di Francesco manda nella mischia anche Cerri ma rischia di prendere il secondo se non fosse per l’imprecisione di Miranchuk davanti a Cragno. I colpi di scena non sono finiti, perchè allo scadere Piccinini inizialmente assegna un rigore per un contatto tra De Roon e Rugani che poi però rivede al Var e revoca. L’Atalanta trova 3 punti pesantissimi nella corsa all’Europa, mente il Cagliari resta terzultimo con un punto nelle ultime 8 gare.

Risultati

Bologna - Benevento 1-1

Torino - Genoa 0-0

Napoli - Juventus 1-0

Spezia - Milan 2-0

Roma - Udinese 3-0

Cagliari - Atalanta 0-1

Sampdoria - Fiorentina 2-1

Crotone - Sassuolo ore 18

Inter - Lazio ore 20.45

Verona - Parma lunedì ore 20.45

Classifica

P G V N P GF GS

Milan 49 22 15 4 3 45 25

Inter 47 21 14 5 2 51 23

Roma 43 22 13 4 5 47 35

Juventus 42 21 12 6 3 41 19

Napoli 40 21 13 1 7 45 21

Lazio 40 21 12 4 5 36 27

Atalanta 40 22 11 7 4 49 29

Sassuolo 31 21 8 7 6 34 32

Verona 31 21 8 6 7 26 23

Sampdoria 30 22 9 3 10 33 33

Genoa 25 22 6 7 9 24 31

Udinese 24 22 6 6 10 23 31

Bologna 24 22 6 6 10 29 36

Spezia 24 22 6 6 10 30 38

Benevento 24 22 6 6 10 25 42

Fiorentina 22 22 5 7 10 22 35

Torino 17 22 2 11 9 32 41

Cagliari 15 22 3 6 13 24 40

Parma 13 21 2 7 12 14 41

Crotone 12 21 3 3 15 22 50

- Juventus e Napoli una partita in meno.