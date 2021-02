Escursionista scivola in un pendio a Lago Santo, gli alberi lo fermano

Un gruppetto di 4 escursionisti, oggi, sono andati a fare una passeggiata con l’intenzione di arrivare al Lago Santo, comune di Corniglio. Imboccato il sentiero cai 723, meglio conosciuto come sentiero Maria Luigia duchessa d’Austria, hanno iniziato a salire. Arrivati in un punto dove la pendenza si fa molto accentuata, uno di loro, un uomo di 55anni residente a Montecchio è scivolato finendo fortunatamente tra alcuni alberi che gli hanno fermato la caduta. Illeso non è più stato in grado si salire. Gli amici hanno chiamato il rifugio per chiedere aiuto. In zona si trovavano già alcuni operatori del CNSAS, avvisati immediatamente. Lo stesso gestore del rifugio si reca sul posto individuando la persona in difficoltà. I tecnici arrivati poco dopo hanno posizionato delle corde fisse per consentire all’uomo di risalire. Il personale del Soccorso Alpino ha poi accompagnato l’escursionista fino al sentiero, molto più semplice e meno ripido. I quattro sono poi rientrati al rifugio in autonomia

