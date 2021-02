Verona-Parma

Ritardano entrambe le squadre il loro ingresso in campo

"Capire e stimolare i giocatori. Essendoci passato non possoi dire che serve lavorare. Il margine si sta riducendo e stasera serve una grande prova. Tutto ciò che possiamo fare, come società, lo stiamo facendo: poi in campo ci va la squadra", queste le parole di Alessandro Lucarelli nel prepartita.

Questi gli 11 titolari scelti da D'Aversa e Juric

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Gunter, Cetin; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Colley; Lasagna.

Allenatore: Juric.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Gagliolo; Kucka, Kurtic, Grassi; Gervinho, Cornelius, Karamoh.

Allenatore: D'Aversa.

La presentazione

Oggi la squadra a Verona, ma prima ancora D'Aversa, dovrà dare segnali importanti. Tra i tifosi molti invocano un repulisti in formazione che faccia spazio ai tanti giovani portati a casa da Krause. L'inerzia presa dal gruppo storico e negativa e non è bastato, come si sperava, il ritorno di D'Aversa a far ritrovare la verve ai vari Alves, Kurtic, Iacoponi e Gervinho. Allo stesso tempo però finora i giovani hanno fatto vedere ben poco. E' perché giocano poco o, al contrario, giocano poco perché poco valgono? D'Aversa è lo stesso che non ha avuto remore a dare ampio spazio prima a Bastoni poi a Kulusevski. Se quest'anno invece centellina i minuti dei nuovi acquisti potrebbe avere le sue ragioni. Ma D'Aversa dovrà pur cavarne qualcosa. Già stasera al Bentegodi che sia Zirkzee, che sia Man o Mihaila, o tutti assieme poco importa, ma in attacco qualche volto nuovo dovrà esserci perché in fase offensiva il Parma dà la sensazione di una candela tristemente esaurita. E' vero che Cornelius si è messo a disposizione e Zirkzee magari non ha 90 minuti nelle gambe, però bisogna cominciare a dare fiducia a qualche elemento nuovo e caricarlo. Cercare insomma un novello Giuseppe Rossi. Il tempo è agli sgoccioli. Bisogna cominciare a vincere delle partite, e forse è pure tardi. Ritrovare autostima, coraggio nelle giocate, voglia di lottare tutti assieme. Solo così se ne esce.