Lazio, con la Samp basta una rete per salire in Champions

Basta la rete di Luis Alberto alla Lazio per avere la meglio sulla Sampdoria, riprendere il filo della vittoria perso contro l’Inter e salire a quota 43 punti, in piena zona Champions in attesa delle altre rivali. Per la squadra di Ranieri, invece, una sconfitta che interrompe la mini serie di due risultati utili consecutivi. Venti minuti di studio tra Lazio e Sampdoria, poi si sveglia Luis Alberto che prima impegna Audero, chiamandolo alla parata, poi lo trafigge portando avanti i biancocelesti al 24' minuto: l’assist di Milinkovic-Savic è perfetto, per lo spagnolo è un gioco da ragazzi stoppare a centro area e calciare sotto la traversa trovando l’1-0. La rete segnata ha il potere di caricare gli uomini di Inzaghi che nel giro di 10 minuti legittimano il vantaggio sfiorando il gol con Immobile, sul quale Audero si supera impedendogli di festeggiare il compleanno con la rete, poi con Marusic e infine con la punizione di Milinkovic-Savic che, deviata dalla barriera, esce di poco sopra la traversa della porta doriana. La Sampdoria, dal canto suo, non crea mai pericoli a Reina pur chiudendo la prima frazione in avanti.

Nella ripresa Ranieri cambia modulo con Bereszynski in campo al posto di Yoshida - e il passaggio alla difesa a quattro - e Jankto per Ramirez. La mossa del tecnico testaccino porta i frutti sperati con la Sampdoria a sfruttare meglio le fasce laterali: proprio da quella sinistra, infatti, arriva la prima occasione con Augello che salta Marusic e mette dentro, dove Quagliarella non riesce però a centrare la porta di Reina. La grande occasione, però, capita sui piedi di Muriqi, entrato al posto di Luis Alberto, che non riesce a girare verso la porta il pallone messo dentro da Marusic che chiedeva solo di essere spinto alle spalle di Audero per poter gonfiare la rete. Gli ultimi minuti sono di sofferenza per la Lazio, ma alla fine i 3 punti se li aggiudica la squadra di Inzaghi che, adesso, può pensare alla sfida al Bayern Monaco.

Risultati

Fiorentina - Spezia 3-0 (ieri)

Cagliari - Torino 0-1 (ieri)

Lazio - Sampdoria 1-0

Genoa - Verona (20/02, ore 18)

Sassuolo - Bologna (20/02, ore 20.45)

Parma - Udinese (21/02, ore 12.30)

Milan - Inter (21/02, ore 15)

Atalanta - Napoli (21/02, ore 18)

Benevento - Roma (21/02, ore 20.45)

Juventus - Crotone (22/02, ore 20.45)

Classifica

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Inter 50 22 15 5 2 54 24

Milan 49 22 15 4 3 45 25

Roma 43 22 13 4 5 47 35

Lazio 43 23 13 4 6 38 30

Juventus 42 21 12 6 3 41 19

Napoli 40 21 13 1 7 45 21

Atalanta 40 22 11 7 4 49 29

Sassuolo 34 22 9 7 6 36 33

Verona 33 22 9 6 7 28 24

Sampdoria 30 23 9 3 11 33 34

Genoa 25 22 6 7 9 24 31

Fiorentina 25 23 6 7 10 25 35

Udinese 24 22 6 6 10 23 31

Bologna 24 22 6 6 10 29 36

Benevento 24 22 6 6 10 25 42

Spezia 24 23 6 6 11 30 41

Torino 20 23 3 11 9 33 41

Cagliari 15 23 3 6 14 24 41

Parma 13 22 2 7 13 15 43

Crotone 12 22 3 3 16 23 52