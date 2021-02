Gran gol di Cornelius poi il rigore di Kucka: Parma-Udinese 2-0

SECONDO TEMPO

2' Gran tiro di Kucka da fuori area con palla di poco a lato.

Gotti mette Molina e Nestorovski al posto di Becao e Walace, D'Aversa non cambia nulla.

PRIMO TEMPO

Finito il primo tempo.

45' Grande azione di Mihaila e Musso si salva con una parata straordinaria. Ma bravissimo il rumeno.

Molto buona l'azione difensiva di Conti ma è tutto il Parma che si difende bene a partire dagli attaccanti. L'Udinese ha avuto una sola occasione e l'ha sprecata con Zeegelar.

42' Ancora un contropiede di Karamoh ma stavolta cerca di fare tutto da solo e Bonifazi lo anticipa.

41' Occasione sciupata dal Parma: Karamoh verticalizza sulla velocità di Mihaila ma il passaggio è troppo lungo e Musso riesce a neutralizzare.

36' Ammonito Mihaila per un fallo su Becao e ammonito anche Musso che era andato a difendere il compagno.

Si capiva che il Parma stava facendo tutte le cose nel modo giusto e il raddoppio è arrivato grazie ad un bel contropiede iniziato da Karamoh e poi concluso da Mihaila con uno spunto micidiale: ha preso palla ed è entrato con decisione in area di rigore puntando Beaco e saltandolo nettamente con un dribbling micidiale. Il difensore non ha avuto altra scelta che atterrarlo. Non c'è stato nemmeno bisogno dell'ausilio del Var tanto netto è stato il fallo. Impeccabile il tiro di Kucka dal dischetto.

32' KUCKA NON SBAGLIA DAL DISCHETTO PARMA AVANTI 2-0

31' Grandissima giocata di Mihaila che salta netto Becao che lo stende: rigore

RIGORE PER IL PARMA

Ora l'Udinese pressa molto alta e il Parma fa fatica a ripartire.

28' Ammonito anche Bani per fallo su Pereira. E' il terzo ammonito del Parma dopo nemmeno mezzora di gioco. Nell'Udinese ammonito solo Zeegelar

Il Parma sta giocando come giocava negli anni scorsi con D'Aversa, ben chiuso in fase difensiva ma rapidissimo nelle ripartenze. E finalmente i crociati sembrano decisi e convinti di quello che fanno.

Sia Mihaila che Karamoh giocano molto stretti al fianco di Cornelius invece che larghi sulle fasce come giocavano gli esterni alti nelle partite scorse. E' più un 4-3-2-1 che un 4-3-3.

20' Colpo di testo di Walace abbondantemente a lato.

20' Ammonito Cornelius per un fallo in fase difensiva.

17' L'Udinese si mangia il pareggio: Zeegelar da solo in area spara alto.

14' Azione fotocopia del gol e Cornelius sfiora il raddoppio: ancora cross di Pezzella perfetto per la testa di Cornelius ma questa volta Musso ci mette una pezza e mette in angolo togliendo la palla dall'angolino alto.

13' E' l'Udinese che adesso cerca di fare la partita e il Parma si difende compatto e riparte con Karamoh.

I crociati sembrano caricati dal gol e giocano con grande vigore, entrano sulla palla con determinazione. Cornelius che si è finalmente sbloccato appare molto concentrato.

9' Ammonito Brugman per fallo di mano.

7' Ottimo l'avvio del Parma che sfiora il raddoppio: sul cross di Karamoh in area piccola Mihaila non ci arriva di un soffio.

Bellissima l'azione del vantaggio del Parma con un importante contributo di Mihaila che era sceso sulla sinistra prima di appoggiare a Pezzella: preciso il cross del terzino e ottimo movimento di Cornelius che ruba il tempo al marcatore e schiaccia di testa imparabilmente. E' il primo gol di Cornelius in questa stagione.

3' Prima azione e subito gol per il Parma: cross di Pezzella dalla sinistra e splendido colpo di testa di Cornelius che insacca: 1-0

1' Brugman prende una pallonata e resta a terra per un paio di minuti.

La partita è iniziata dopo un minuto di raccoglimento per commemorare la morte di Bellugi.

E' una mini rivoluzione quella che D'Aversa ha attuato per la partita di oggi contro l'Udinese: fuori i "senatori" Gervinho e Kurtic che non vanno nemmeno in panchina (non si sa se per scelta tecnica o per motivi disciplinari) e chance dal primo minuto per Mihaila. Questa la formazione ufficiale: Sepe in porta, difesa a quattro con Conti, Gagliolo, Bani e Pezzella, centrocampo con Kucka, Brugman e Hernani e attacco con Karamoh, Cornelius e Mihaila.