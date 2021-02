A quando un pizzico di fortuna? Parma a Spezia senza Gervinho, Zirkzee, Pellè e Inglese - I convocati

0'Ecco i 24 i convocati di D'Aversa per la partita di domani (ore 15) contro lo Spezia: oltre a Pellè, non ci saranno Gervinho e Zirkzee (lesione di 1 grado del muscolo semimembranoso sinistro e una lombalgia, dopo gli allenamenti di ieri e oggi). Non ci sarà nemmeno Roberto Inglese, che in settimana aveva svolto in gruppo qualche seduta. Torna Lautaro Valenti.

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;

Difensori: B.Alves, Busi, Conti, Dierckx, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Osorio, Valenti;

Centrocampisti: Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm;

Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Karamoh, Man, Mihaila.

Conferenza prepartita con l'allenatore crociato: "Il destino è nelle nostre mani è una frase che può ancora valere per noi. Dobbiamo fare punti ed il nostro cammino, chi perderà punti lo vedremo alla fine. Noi dobbiamo pensare a fare punti e non recriminare su noi stessi, in Serie A può capitare un filotto negativo a chiunque. Dobbiamo lavorare su noi stessi", ha detto 'Aversa..