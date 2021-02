Spezia-Parma

83' Parma proiettato in avanti, ma nessun pericolo

81' Contatto Busi-provedel, per l'arbitro non è fallo

79' Dentro Man e Valenti, fuori Mihaila e Hernani. Parma con il 5-3-1-1

78' Spunto di Mihaila nel vertice dell'area: murato

76' Grassi prova a partire in contropiede, fermato

76' Kucka salta di testa, palla a lato di poco

73' Maggiore si mangia il 3-2

72' Azione tambureggiante dello Spezia. Palla dentro, Giasy da un metro non sbaglia: pareggio

70' Ottimo spunto (e infilata tra due avversari) di Busi: fallo su di lui.

68' Ripartenza Parma, ma i gialloblù preferiscono controllare (e far scorrere il cronometro) piuttosto che affondare

67' Kucka cerca un tiro da distanza siderale. Provedel controlla facilmente

66' Il Parma cerca di uscire dal pressing spezzino, ma Mihaila è troppo prevedibile in questa fuga sulla sinistra

62' Fallo su Giasy, punizione. Dentro Grassi, fuori Karamoh, D'Aversa si copre ancora

61' Lo Spezia fa gioco e cerca spazi

59' Karamoh per Busi al limite dell'area, Bastoni copre

57' Mihaila crea scompiglio nella difesa dello Spezia. Non trova spazio e si porta sul fondo, cerca un compagno ma la difesa bianconera recupera

55' Fuori Brunetta, dentro Busi. Parma con il 4-4-2

55' Bordata di Mihaila. Bello spunto, ma tiro centrale. Provedel para

52' Maggiore si porta sul fondo, cross dentro. Sulla palla si avveta Giasy che in qualche modo mette dentro. Lo Spezia accorcia le distanze

50' Fallo di Hernani a centrocampo: ammonito

48' Tiraccio di Verde, alto. Ismajli a terra dopo una botta, si rialza

47' Brunetta parte in contropiede ma esita un attimo, quanto basta per il recupero della difesa spezzina

Per lo Spezia dentro Acampora e Sena, fuori Ricci e Estevez

Parma concreto e concentrato, ma come capita spesso (se non sempre) viene punito alla minima distrazione. Bastoni era in fuorigioco e il gol del 2-1 spezzino (di Maggiore, di testa), però, è stato annullato dal var. E' l'unica flessione del Parma nel primo tempo in cui Karamoh e Mihaila hanno fatto la differenza con le loro incursioni. Per l'ivoriano prestazione impreziosita da un gol. Bellissimo. L'altra segnatura crociata (oggi in giallo) è un bell'inserimento di Hernani, di tacco. Bene il romeno con alcuni spunti in velocità. Ora, per il Parma serve tanta, tanta concentrazione per il secondo tempo.

47' Karamoh parte sulla fascia e cerca un traversone per Brunetta: la difesa spezzina si salva in angolo

2' di recupero

43' Fallo di Conti sulla trequarti, decentrato a sinistra. Punizione Spezia, respinge di pugno Sepe

39' Cross dalla sinistra, palla schiacciata in gol di testa dsa Maggiore. L'arbitro chiede al var per un presunto fiorigioco di Bastoni. Gol annullato

39' Giropalla spezzino sulla trequarti. Il Parma aspetta

38' Ancora Spezia a manovrare nella metà campo crociata

35' Lo Spezia torna in avanti, ma il tiraccio di Bastoni è altissimo

33' Verde parte veloce e si accentra: bordata centrale che Sepe respinge

30' Mihaila, traversone per Karamoh. L'attaccante cerca un tocco vincente ma è impreciso

30' Cornelius raggiunge ora la panchina.

29' Karamoh crea scompiglio nella difesa spezzina, ma il tocco finale è debole.

27' Fuori Saponara, dentro Verde

26' La palla spiove in area. Inserimento di Hernani che colpisce di tacco: gol.

24' Grande spunto di Karamoh. Palla a Brunetta nel cuore dell'area a tu per tu con Provedel, ma l'argentino controlla con la mano

21' Mihaila, ancora lui: parte veloce e punta l'area. Ricci lo stende: ammonito

21' Lancio per Mihaila, fuorigioco millimetrico per il giocatore romeno

20' Altro angolo per lo Spezia

18' Lo Spezia si butta subito all'attacco. E chiede un rigore per un presunto fallo di mano di Kucka mentre si salva in angolo. Dopo il var, tutto regolare.

17' Bellissimo gol di Karamoh: fa tutto solo e trova spazio sulla destra, bordata di sinistro quasi all'angolino.

16' Il Parma cerca di manovrare partendo dalla difesa, ma non trova varchi. Spezia aggressivo ma non pericoloso

13' Fase del match favorevole allo Spezia

12' Pericolo-Estevez, il Parma sidifende in angolo

10' Primi minuti con poche occasioni e brividi. Le due squadre manovrano tanto per cercare uno spiraglio. Fallo fuori tempo di Brunetta su Gyasi: ammonito l'argentino

7' Provedel spazza fuori per evitare problemi

5' Problema per Maggiore dopo un contrasto con Osorio. E' tornato in piedi, ma zoppica

3' Contropiede del Parma: parte veloce Mihaila, purtroppo in area scivola e permette il recupero della difesa spezzina

2' Primi minuti con lo Spezia in avanti (e a costruire gioco)

Prepartita

Problemi per Cornelius nel riscaldamento. Ultimo ad entrare negli spogliatoi (scuotendo la testa) dopo un lungo massaggio. Si tocca la coscia. Gioca Brunetta

Il ds Carli nel prepartita sugli infortuni "eccellenti": "Non deve essere un alibi, abbiamo le nostre armi per fare bene. L'infermeria è l'ultimo degli alibi per noi. Nemmeno con il covid abbiamo cercato scuse. La qualità la trovi affrontando i problemi tutti i giorni"

Le formazioni

Il Parma al Picco per tentare il miracolo. Ecco l'11 scelto da D'Aversa: in attacco confermati Mihaila e Karamoh ai fianchi di Cornelius. A centrocampo torna Kurtic mentre in difesa è Osorio che sostituisce Bani con Gagliolo.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Saponara, Agudelo, Gyasi.

A disposizione: Zoet, Acampora, Galabinov, Agoumè, Farias, Nzola, Terzi, Ferrer, Chabot, Verde, Dell'Orco, Sena.

Parma: (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Mihaila.

A disposizione: Colombi, Iacoponi, Grassi, Laurini, Cyprien, Sohm, Alves, Dierckx, Valenti, Brunetta, Busi, Man.