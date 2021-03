Verso l'Inter: Pellè in gruppo, Cornelius lesione di 1° grado. Terapie per Gervinho e Zirkzee

Dopo il pari esterno con lo Spezia, il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di mister Roberto D’Aversa, i crociati hanno svolto esercizi di prevenzione e riscaldamento seguiti da un lavoro tattico. La seduta è stata conclusa da una partita in porzione ridotta del campo. Graziano Pellè ha lavorato con i compagni. Andreas Cornelius si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di 1 grado al bicipite femorale sinistro. L’attaccante danese ha già iniziato le terapie del caso. Lavoro differenziato per Andrea Conti a causa di un sovraccarico muscolare da valutare nei prossimi giorni. Terapie per Gervinho e Joshua Zirkzee.

Sono cinque i calciatori di Serie A che saranno costretti a saltare per squalifica la 25esima giornata, turno infrasettimanale che andrà in scena tra domani e giovedì: nessuno di Inter e Parma: Koulibaly (Napoli), Lyogiannis (Cagliari), Barba (Benevento), De Roon (Atalanta), Danilo (Bologna).