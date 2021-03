"Lazio-Torino va giocata oggi", ma i granata sono rimasti a casa: match perso a tavolino e 1 punto tolto?

Il Consiglio di Lega di Serie A, riunito d’urgenza e appena conclusosi, ha confermato con una decisione presa all’unanimità «Lazio-Torino si deve giocare oggi». Lo apprende l’ANSA da fonti qualificate. E’ del tutto evidente, però, che la gara in programma alle 18.30 non verrà disputata. La squadra granata infatti non è partita dal capoluogo piemontese per raggiungere Roma in conseguenza di una disposizione della Asl competente.

Questo anche perchè è tramontata l'idea di posticipare il match di 24 ore. I biancocelesti infatti sono attesi sabato da una partita importante contro la Juventus, e a quanto pare ne loro ne i bianconeri sono disposti a trattare per eventuali rinvii. Pressioni anche dfda Parma e Cagliari, ma anche la Juventus stessa. Le squadre si sarebbero opposte ad un eventuale rinvio poiché in passato si sarebbero viste costrette a scendere in campo con situazioni di rosa più che precarie.

Quindi si prospetta match perso a tavolino con un punto di penalità. Salvo ricorsi....