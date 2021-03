Parma-Inter

28' Man a terra, staff medico del Parma in campo

26' Karamoh d'orgoglio: spunto sulla sinistra fermato dalla difesa interista. L'ivoriano torna indietro e va a riprendersi il pallone, tocco a Gagliolo, cross dentro, Handanovic blocca

24' Il Parma regala una rimessa laterale all'Inter

22' Sanchez guadagna un angolo per l'Inter. Fallo in attacco, punizione per il Parma

19' Terza azione consecutiva del Parma, manovrata, in avanti

18' Buon momento del Parma, ma i crociati non trovano spazio

16' L'Inter torna a manovrare in avanti. Fallo di Eriksen, piunizione Parma

15' Traversone, svetta Kurtic che colpisce di testa: Handanovic respinge

14' Il primo tiro è di Karamoh, dalla distanza a giro: alto

13' Valenti anticipa ancora Lukaku

12' Il Parma manovra ancora in avanti, ma l'Inter intercetta e si distende

11, Azione in avanti del Parma, ma un passaggio sbagliato accende la ripartenza di Eriksen. A seguire, palla sul fondo

9' Lukaku di forza va sul fondo, ma Barella tiene e lo intercetta

8' Barella a terra, si rialza.

7' Non è rigore

6' Man cade in area. Var

6' Angolo per il Parma

3' Partenza aggressiva dell'Inter. Hakimi va sul fondo e il suo traversone non trova compagni pronti a girare in rete

Il Parma attacca da destra a sinistra, con la tradizionale maglia crociata,. Inter in nerazzurro

Krause ha assistito al riscaldamento del Parma in campo chiacchierando con staff tecnico e giornalisti. Giacca e camicia ha salutato ogni giocatore al loro rientro negli spogliatoi.

Hernani e Lucarelli nel prepartita

Hernani nel prepartita: Dobbiamo fare quello che ci ha chiesto il mister, quello che non abbiamo fatto bene nelle ultime partite. L'Inter è la più forte adesso. La vittoria? Mi manca tantissimo". Lucarelli: "Adesso l'Inter ha trovato la quadratura ed è lì davanti". Come uscire da questo momento no? "Cercare ad ogni partita di tirare fuori il meglio. Mentalmente non siamo al meglio, ma dobbiamo voler cambiare l'inerzia di questa stagione. Per cambiare questa situazione, che è colpa nostra, dobbiamo mettere qualcosa di diverso. Le partite le facciamo, dobbiamo cambiare la forza mentale. La squadra ha dimostrato che c'è. L'Inter è più forte ma noi non dobbiamo fare tabelle". I gol presi "sono errori individuali, dobbiamo giocare anche con la voce: stimoli e voglia di fare risultato. La squadra c'è e gioca, lo abbiamo dimostrato nelle ultime partite, paghiamo però a caro prezzo le ingenuità. Non possiamo permettercelo" e "nei momenti decisivi pecchiamo di ingenuità".

Le formazioni

PARMA (4-3-3): Sepe; Osorio, Bani, Valenti, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Kucka, Karamoh.

Allenatore: D'Aversa.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez.

Allenatore: Conte.

La presentazione

Da qui alla fine della stagione sono tutte finali: lo andiamo scrivendo e lo si va ripetendo (ahinoi) da settimane, mesi. Ma la discesa verso la serie B, per ora non sembra aver trovato ostacoli. Per ora: ottimismo o incoraggiamento? Difficile essere ottimisti, soprattutto se al Tardini (ore 20,45) il Parma deve vedersela con la capolista Inter. Che a leggere le statistiche sembra un match già scritto. E allora incoraggiamento sia, perché uno dei grandi luoghi comuni dell'italica pedata dice che nel calcio di serie A non c'è nulla di scontato e che l'ultimo a volte riesce anche a battere il primo. Di certo servirà il miglior Parma, servirà anche quel pizzico di fortuna che sembra aver abbandonato i crociati. E, contro il miglior attacco del campionato, servirà non prendere gol e contro la seconda miglior difesa bisognerà cercare di farne. Senza Gervinho, uno che con l'Inter ci aveva preso gusto.