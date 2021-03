D'Aversa: "Fiorentina? Giocare come contro l'Inter"

“Giocare contro la Fiorentina come contro l’Inter”. Roberto D’Aversa sintetizza così la sfida di domani al Franchi. Nella conferenza stampa alla vigilia della partita, il tecnico crociato parla di “sfida difficile è importante come quella di due anni fa che garanti’ al Parma la salvezza”. D’Aversa sottolinea anche che saranno fondamentali “determinazione e grinta per evitare errori che possono pregiudicare il risultato”

I convocati

Portieri: Colombi, Sepe, Turk.

Difensori: B. Alves, Bani, Busi, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Osorio, Zagaritis.

Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm.

Attaccanti: Brunetta, Gervinho, Inglese, Karamoh, Man, Mihaila, Pellè.

Lautaro Valenti non c'è: ha subito una lesione di I grado al muscolo soleo sinistro giovedì sera contro l’Inter

Fiorentina sempre più con gli uomini contati: per la sfida salvezza di domani contro il Parma Cesare Prandelli non avrà a disposizione neppure Sasha Kokorin. Stando a quando comunicato dal club viola l’attaccante russo, dolorante dalla gara di mercoledì con la Roma, è stato sottoposto oggi ad ulteriori accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una 'minima lesione' a carico del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Il giocatore ha iniziato le terapie e verrà rivalutato nei prossimi giorni. La sua indisponibilità va a sommarsi a quelle degli infortunati Castrovilli e Igor e dello squalificato Ribèry.