31' Pulgar (spunto di Gervinho) tocca di mano. Rigore per il Parma

28' Ennesimo gol subito dal Parma su palla inattiva. Angolo, difesa del Parma troppo morbida: Martinez Quarta svetta di testa (isolato) e schiaccia in rete

27' La Fiorentina si proietta in avanti. Bani tocca in angolo

25' Tocco di prima veloce di Hernani in profondità per Karamoh lanciato in modo pericoloso. Un difensore viola tocca provvidenzialmente

24' Fase del tempo con "battaglia" a centrocampo

18' Folata in avanti della Fiorentina con Eysseric sulla fascia destra, palla dentro ma Brugman fa sua la palla

17' Gioco ancora spezzettato

16' Il Parma manovra per cercare spazi. Gervinho lanciato da Kucka, amticipato dalla difesa della Fiorentina

12' Bel triangolo largo tra Gervinho e Karamoh, palla dentro l'area dove Kurtic è pronto a colpire in rete. Ma il gialloblù è anticipato

9' Gervinho prova a ripartire in velocità. Ma la difesa viola controlla, tocco allora per lanciare Karamoh ma anche lui viene fermato (di fisico) da Pezzella

7' Contrasto Ambrabat-Iacoponi. Entrambi alzano il ginocchio, ma il fallo è del giocatore viola

7' Gioco spezzettato, pochi brividi. Fiorentina più propositiva

5' Punizione viola dalla trequarti, ma il colpo spiovente di Biraghi e debole. Pezzella non riesce a impattare di testa con forza.

2' Bello spunto di Pezzella (Parma), sulla destra, primo tentativo murato, ma con caparbietà riconquista palla e trova il traversone. Nessun compagno è pronto

Prima palla al Parma

In tribuna al Franchi, anche il presidente Krause. Il Parma gioca con maglietta gialla con fascia orizzontale blu e attacca, nel primo tempo, da sinistra verso destra. Fiorentina, da tradizione, in viola. E iviola, prima di giocare si mettono in cerchio abbracciati a trovare concentrazione e grinta.

Le formazioni

Ecco le formazioni di Fiorentina-Parma. D’Aversa tradizionale 4-3-3 con Kucka falso nove, torna Gervinho e Karamoh sull'altro lato. In difesa ritorno da titolare anche per Iacoponi. Nella Fiorentina mancano lo squalificato Ribery e Bonaventura (non ancora recuperato andrà in panchina).

Fiorentina (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Malcuit, Amrabat, Pulgar, Borja Valero, Biraghi; Eysseric; Vlahovic.

Allenatore: Cesare Prandelli.

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Kucka, Gervinho.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

La presentazione

Solo cominciando a vincere, e da oggi, il Parma può tenere viva la speranza di salvarsi in questa stagione maledetta. Battere la Fiorentina vorrebbe dire recuperare tre punti a una squadra già in difficoltà, toglierle le poche sicurezze e insinuarle una bella dose di ansia. Ed è solo se almeno due delle squadre che ora gli stanno ben salde sopra crolleranno, che il Parma potrà mettere tre rivali tra sé e la B. Mancato il colpo con l'Udinese, mancato il colpo con lo Spezia, il ritorno alla vittoria in un confronto diretto non può più aspettare. Bisogna assolutamente che il Parma si trasformi e cominci ad essere cinico. Come fu ad esempio due anni fa quando espugnò il Franchi con una gara di rimessa e un gol di Inglese.

