Rimonte e gol all'ultima azione: il Parma ha lasciato per strada 13 punti - ECCO L'ELENCO

Non è per il "destino avverso" che una squadra si trova in zona retrocessione. Va detto. Abbiamo visto quest'anno sequenze di sconfitte nette e senza appello da parte del Parma. Però anche oggi, senza analizzare i perché, ecco un altro gol decisivo subito all'ultima azione, che denota comunque una mancanza di concentrazione nel dna di questa squadra.

Dando per simbolico, e citato, il solo autogol a Verona, ci sono 13 punti persi complessivamente in rimonta o all'ultimo istante se non con la beffa di un autogol decisivo: il Parma, nella migliore delle ipotesi, ne avrebbe così 29. Non consideriamo i gol presi su palle inattive, l'altra nota dolente dell'annata del Parma.

Udinese- Parma 3-2: decisivo per la vittoria friulana, l’autogol di Iacoponi al ’52.

Inter-Parma 2-2: Parma avanti di due, pareggio Inter con Perisic al ’92.

Milan-Parma 2-2: Parma avanti di 2 gol, il Milan pareggia al 91’.

Sassuolo-Parma 1-1: il Sassuolo pareggia al 95’ su rigore.

Verona Parma 2-1: Parma avanti, il Verona inizia la rimonta con autogol del Parma.

Parma-Udinese 2-2: Parma avanti di due gol, subisce il pareggio.

Spezia-Parma 2-2 Parma avanti di due reti si fa recuperare.

Fiorentina-Parma 3-3: il gol del pareggio viola arriva al 94’ per autogol.