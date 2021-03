Sepe bersagliato da insulti sui social, la (dura) replica della moglie: "Se siete in A è merito anche di mio marito..."

Fiorentina-Parma, il finale è un 3-3 arrivato con un autogol sfortunato di Iacoponi nell'ultima azione. Delusione e rabbia riversati sui social dai tifosi (alcuni presunti tali) crociati. In molti casi i toni non sono stati nè sportivi nè educati. Fuori luogo e fuori "tutto". Nel mirino (anche) il portiere Sepe: un gol dopo una sua uscita con una smanacciata un po' debole su cui si è avventa Milenkovic per un tap-in vincente. Subito arriva la risposta della moglie Anna Laura che ha replicato con un post dai toni duri: "Vorrei commentare sotto ogni commento di tutti quei tifosi del Parma che scrivono c****e ricordando loro che se sono in serie A quest'anno è anche merito di mio marito che l'anno scorso li ha salvati .... parecchie volte". Anna Laura, poi prosegue: "Gli errori li commettono tutti! E mi pare che il problema dall'inizio di questo campionato lo conosciamo TUTTI... e le bestemmie che scrivete vi devono tornare tutte indietro!".

