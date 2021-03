Inglese si deve fermare di nuovo. Iacoponi, problemi ad un ginocchio

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di core stability ed attivazione seguiti da forza e cambi di direzione. L’allenamento è proseguito con esercizi tecnici ed è stato concluso da un lavoro tattico.

Andreas Cornelius si è allenato parzialmente con i compagni. Lavoro differenziato per Mattia Bani ed Hernani. Terapie per Lautaro Valenti. Simone Iacoponi sarà sottoposto nei prossimi giorni ad una valutazione specialistica per l’aggravarsi della sintomatologia dolorosa al ginocchio destro dovuta ad osteocondrosi. Roberto Inglese necessita di un periodo di riabilitazione specifico per risolvere un’instabilità della caviglia sinistra che ne sta limitando la durata e la qualità dell’attività agonistica.

I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse.