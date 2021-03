Jaap Kalma è il nuovo managing director - corporate del Parma

Il Parma Calcio 1913 ha comunicato oggi che il proprio organigramma si arricchirà di una nuova figura. Jaap Kalma sarà infatti il nuovo Managing Director – Corporate della società crociata.

Jaap ricopre attualmente il ruolo di Chief Commercial Officer (CCO) di Sports Global Group, società londinese attiva nei media e negli eventi, oltre ad essere consigliere di amministrazione di Credito Valtellinese. In passato ha ricoperto il ruolo di CCO dell’AC Milan per quattro stagioni, con responsabilità su stadio, entrate commerciali e marketing. Prima dell’esperienza con la società rossonera, ha ricoperto l’incarico di Global Brand Director, Licensing Director e Marketing Director alla Ferrari. Kalma ha iniziato la sua carriera in Unilever, ricoprendo negli anni il ruolo di Brand Manager, National Account Manager, Assistant to the Chairman and Executive Committee e Business Unit Director.

Cittadino olandese, ha conseguito una laurea in economia presso la Roosevelt University (Chicago) e un MBA presso la Stanford University (Palo Alto), è sposato e ha due figli.

"A Jaap, che inizierà la sua avventura nella nostra società dall’1 aprile 2021 - scrive la società - , va il benvenuto da parte del Presidente Kyle Krause e di tutto il Parma Calcio, oltre ai migliori auguri per questa sua nuova esperienza".