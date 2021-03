Matteo Biolcati Rinaldi, bomber del "Parma for special ", protagonista su Rai2 di "O anche no"

Il calciatore del Parma For Special Matteo Biolcati Rinaldi, bomber della special squadra dell’Associazione Don Pino Puglisi affiliata al Parma Calcio 1913 iscritta nel campionato ufficiale F.I.G:C. – DCPS (Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale) del Lazio sarà protagonista Venerdì 12 Marzo 2021 alle ore 00:30 circa (e in replica Domenica 14 Marzo alle ore 9:10) su Rai 2 del programma “O Anche No”, il docu-reality, giunto alla sua terza edizione, realizzato con RAI per il Sociale dedicato all’inclusione e alla solidarietà, condotto dalla giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica Paola Severini Melograni che da sempre sensibilizza l’opinione pubblica con il suo impegno nel terzo settore, e che in questa puntata, nel suo salotto, incontrerà, oltre all’attaccante ducale anche Enrica Nisi, Presidente dell’Associazione Integra Sport 2013 “adottata” dal Crotone Calcio, psicologa e psicoterapeuta con molti anni di esperienza nel settore che dedica tempo e passione al suo lavoro e al mondo del volontariato.

Matteo Biolcati Rinaldi racconterà la sua passione per il gioco del calcio in generale e della sua esperienza particolare nel Parma For Special. Video collegato, per un messaggio di saluto, anche l’allenatore Stefano Cavalli dell’Associazione Va Pensiero, squadra adottata dal Parma Calcio 1913 iscritta al Campionato DCPS Emilia Romagna.

La trasmissione, come spiega la DCPS in una nota, è un’opportunità importante che accompagna dall’inizio della stagione l’attività del DCPS e rappresenta un’occasione preziosa per continuare a dare voce a tutti i protagonisti della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della F.I.G.C., raccontando le loro storie nello spazio riservatoci nel format televisivo nato dentro la tv pubblica, che ha l’obiettivo principale di promuovere l’inclusione e aprire una finestra importante sul connubio tra disabilità e calcio come metafora di vita e luogo straordinario della solidarietà e dell’inclusione che unisce e regala emozioni.

Sarà possibile rivedere la puntata al seguente link:

https://dcps.figc.it/categorie/o-anche-no/