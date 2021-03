Guai ancora in casa Parma, che perde anche Riccardo Gagliolo in vista della partita di domenica. Il difensore, sottoposto ad accertamenti diagnostici, dopo il dolore agli adduttori di destra comparso durante l’allenamento, ha riportato una distrazione muscolare all’adduttore lungo destro. Il difensore salterà la partita di domenica. Andreas Cornelius e Roberto Inglese differenziato. Bani ed Hernani hanno lavorato in gruppo.

