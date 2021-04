D'Aversa: "Benevento, gara da 6 punti. La formazione (senza Karamoh), decido domani"

Conferenza stampa con Roberto D'Aversa alla vigilia del match contro il Benevento: ""La parola finale non mi piace perché quando le cose non vanno come vogliamo può sembrare tutto finito. Per loro vale tre punti, per noi sei, dobbiamo portarla a casa a tutti i costi. Vengono da una vittoria con la Juve. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo ragionare su noi stessi in questi 52 giorni, per compiere l'impresa. Credo nella squadra, se siamo in questa classifica significa che non tutti han dato il massimo. Ora dovremo farlo, sono convinto raggiungeremo il nostro obiettivo. Dobbiamo andare lì a vincere, la partita è importante".

Non ci sarà Karamoh (fuori "a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra") Man o Mihaila dal primo minuto?: "Deciderò domani, ma ci tengo a ringraziare i due ragazzi che sono rientrati in anticipo dalla Nazionale: hanno dimostrato senso di appartenenza nonostante la giovane età. Un grazie lo spendo anche per Cornelius e Conti, che anche rischiando di avere una ricaduta dei rispettivi infortuni hanno fatto di tutto per essere presenti. Al di là di chi scenderà in campo, in questo momento c'è bisogno di tutti e dell'apporto che ognuno può mettere al servizio per la causa. Se questa settimana mi mancavano dieci uomini in giro con le selezioni vuol dire che di qualità ne abbiamo, quindi non vogliamo alibi".

Non ci sarà nemmeno Simon Sohm è "rientrato dagli impegni con la sua Nazionale con un trauma distorsivo alla caviglia destra"Così come Joshua Zirkzee, (lesione capsulo-ligamentosa esterna con lesione di alto grado del legamento collaterale laterale). Sarà valutata, in accordo con lo staff medico del Bayern Monaco, la eventuale soluzione chirurgica.

Ecco i convocati

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;

Difensori : B. Alves, Bani, Busi, Conti, Dierckx, Gagliolo, Laurini, Osorio, Zagaritis;

Centrocampisti : Brugman, Camara, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic;

Attaccanti: Cornelius, Gervinho, Man, Mihaila, Pellè.

Per il match di Benevento idea Pellè con Gervinho (Guarda il video)