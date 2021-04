Il solito Parma. Quello brutto che lo ha portato ad essere penultimo, per intenderci. Va detto che nel primo tempo c'è stata una sola occasione vera e propria e il Benevento l'ha capitalizzata con un tocco ad un metro dalla porta di Glik. Poi il Parma è scomparso, ricomparendo nella parte finale della frazione. Troppo tardi per impensierire un Benevento più che tranquillo.

46' Punizione di Hernani alle stelle

2' di recupero

43' Il Parma sta insistendo in avanti

42' Ripartenza del Parma con Gervinho, ma al centro non c'è nessuno. L'ivoriano viene chiuso dal Benevento

42' Fallo di osorio praticamente a ridosso della bandierina d'angolo. Punizion

40' Gervinho si sposta tanto, ma non trova il guizzo giusto

37' Gioco fermo, Schiattarella a terra. Il capitano del Benevento poi riprende il gioco

36' Cross di Gagliolo, ma stavolta Montipò in uscita blocca

35' Siluro dalla distanza di Kucka, Montipoò cerca di fermarla e regala un angolo al Parma

32' Il Benevento si limita ad attendere e a ripartire

30' Il Parma ha subito il colpo. Non sta reagendo

23' Manovra del benevento con un cambio di gioco, sponda di testa di Barba, Glik prende centimenti importanti su Kucka e tocca in rete. Benevento avanti

19' Gervinho, affondo, ma si allunga il pallone sul fondo

13' Punizione dalla distanza. Fallo in attacco del Benevento

11' Pochi brividi e molta manovra

5' Cross dalla fascia sinistra, Pellè schiaccia di testa: di poco a lato

4' errore a centrocampo del Parma che lancia Gaich. La difesa crociata recupera

Benevento in maglia giallorossa a strisce. Il Parma in tradizionale maglia crociata, attacca da sinistra a destra.

Le formazioni

Ecco le formazioni ufficiale di Benevento-Parma: da D'Aversa novità in tutti i reparti, Laurini che prende il posto di Conti e Gagliolo per Pezzella. A centrocampo Hernani per Kurtic. In attacco Gervinho e Man con Pellè.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Hetemaj, Schiattarella, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula.

Allenatore: Inzaghi.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Bani, Osorio, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kucka; Man, Pellè, Gervinho.

Allenatore: D'Aversa.