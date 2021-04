Lo sfogo di D'Aversa: "Meritavamo di vincere"

BENEVENTO - Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa deluso dal pareggio ottenuto contro il Benevento: "La squadra a fine partita è arrabbiata. Per quello visto in campo, nonostante un primo tempo non al top, nella ripresa abbiamo giocato benissimo e avremmo meritato la vittoria. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma non ci siamo riusciti. Il verdetto del campo finale ci sta stretto. Avremmo meritato i tre punti".

Nonostante il pareggio il Parma ha dimostrato rispetto alle passate prestazioni di essere più vivo specialmente nella seconda parte della partita. "Di cose positive ce ne sono di diverse. Di negativo c'è la non vittoria. Per quanto riguarda le occasioni le abbiamo sfruttate meglio, ma dobbiamo migliorare ancora sotto l’aspetto difensivo. Per il raggiungimento del nostro obiettivo è fondamentale l’apporto di tutti, sia da chi parte dall’inizio che da chi subentra. Nel primo tempo eravamo apparsi molto lenti e quindi avevamo necessità di cambiare qualcosa e nel secondo tempo siamo andati meglio".

Sul 2-1 il Parma non si è perso d’animo ed è riuscita a riacciuffare i giallorossi. "E' sicuramente un aspetto positivo - prosegue D’Aversa - perché solitamente ci recuperavano nel finale, invece, questa volta siamo stati noi a riprendere la gara. E' comunque un punto che portiamo a casa aspettiamo il derby di stasera per poi fare una valutazione finale sulla classifica".