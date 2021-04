Intervento per Cyprien, stagione finita. Conti in forse per Cagliari

Lavoro differenziato per Yann Karamoh, Valentin Mihaila, Roberto Inglese, Hernani e Simone Iacoponi.. Terapie per Joshua Zirkzee. Fuori anche Andrea Conti, per via di una contrattura al soleo che potrebbe fargli perdere la partita di sabato contro il Cagliari. Wylan Cyprien, infine, è stato sottoposto ad un intervento di tenotomia dell’adduttore lungo sinistro dal dottor Cottet a Lione, con la presenza dello staff sanitario del Parma: il centrocampista francese sarà out tre mesi. Per lui stagione finita.

parma calcio