La foto-simbolo del calcio bello: Kurtic in lacrime. il capitano del Cagliari si siede al suo fianco

Kurtic in lacrime a fine partita, seduto sull'erba dello stadio cagliaritano dove si è compiuta la quasi condanna del Parma alla retrocessione. E nel calcio che ci piace succede quello che è accaduto ieri: il capitano del Cagliari Joao Pedro, ex Palermo come Kurtic, colpito dalla disperazione dell'ex compagno di squadra, va a sedersi al suo fianco, a condividere in silenzi o .

Anche l’allenatore avversario Semplici si è avvicinato e ha appoggiato la mano sulla testa del suo ex calciatore e in conferenza stampa ha spiegato: “Dall’altra parte potevo esserci io”.