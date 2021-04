Inglese operato, stagione finita per lui

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di D’Aversa, i crociati scesi in campo ieri contro la Juventus hanno svolto un lavoro defaticante. Per il resto del gruppo, invece, esercizi di riscaldamento seguiti da possessi palla. La seduta è stata conclusa da una partita in porzione ridotta del campo.

Andrea Conti ha lavorato parzialmente con i compagni. Terapie per Riccardo Gagliolo, Simone Iacoponi e Juraj Kucka. Roberto Inglese, dato il persistere della sintomatologia, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra. L’operazione è perfettamente riuscita. L’atleta, dopo un periodo di immobilizzazione, inizierà il percorso terapeutico per il completo recupero agonistico all’inizio della prossima stagione.

I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse.