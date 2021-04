Tanti gol ma la vittoria non c'è: Parma sconfitto 3-4 dal Crotone ultimo in classifica - Foto

Partita ricca di gol al Tardini ma niente vittoria, ancora, per i crociati. Parma-Crotone finisce 3-4.



Alla fine del primo tempo al Tardini il tabellone segna Parma-Crotone 1-3. Nel giro di 45 minuti più tre di recupero arrivano quattro reti. Ma tre sono degli ospiti. I crociati partono bene ma subiscono una rete. Hernani firma il pareggio al 29' ma poi il Crotone prende il largo e segna altre due volte. Il terzo gol arriva nei minuti di recupero.

Osorio e Pellè entrano dal primo minuto della ripresa, escono Bani e Kurtic. Il Parma con quattro punte in campo cerca il riscatto e al terzo minuto della ripresa ci pensa Gervinho: con un tiro netto infila la porta di Cordaz. Passano pochi minuti e i crociati segnano il gol del pareggio: un'azione di Mihaila porta il risultato sul 3-3.

Il Parma cerca di arrivare al vantaggio ma al 68' è il Crotone a sbloccare di nuovo il risultato. In un'azione in area, Reca finisce a terra in un contrasto con Osorio. L'arbitro dà il rigore e Simy lo trasforma. A questo punto il Crotone è in vantaggio per quattro gol sul Parma, fermo a tre.

D'Aversa negli ultimi cambi schiera Grassi e Valenti ma i crociati faticano nell'ultima fase della partita. E tutti hanno i nervi tesi. Il Parma le prova un po' tutte per andare in gol e strappare almeno un punto al Crotone. Fino al fischio finale (dopo 4 minuti di recupero): Parma-Crotone 3-4. Il Parma resta penultimo a 20 punti. Crotone sempre ultimo ma con 18 punti.

