Torino-Parma 1-0 L'agonia è finita, si riparte dalla serie B

Trasferta amara per i crociati: il Torino vince 1-0. E a questo punto per il Parma la retrocessione in serie B è anche questione di matematica.

Si gioca alla vigilia dell'anniversario della tragedia di Superga. "4-5-1949, 4-5-2021: onore agli Invincibili": con questo striscione in curva Primavera, alla vigilia della commemorazione di Superga, il tifo granata celebra Valentino Mazzola e compagni, scomparsi tragicamente 72 anni fa. Poi, un messaggio per la squadra di Davide Nicola: «Quando indossate la maglia del Toro, pensate a loro sempre» si legge su un altro drappo.

La partita

Nella formazione crociata la novità del giorno è il ritorno di Bruno Alves dopo tanto tempo.

Inizio di partita equilibrato, con le squadre che si prendono le misure. Nel primo quarto d'ora i crociati fanno pressing e il Toro sembra un po' subire, ma al 12' e 13' prima Belotti in contropiede e poi Sanabria si creano occasioni da gol davanti alla porta del Parma. Il Toro si scioglie e continua a pressare: vuole i tre punti, per la squadra di casa questa è una partita delicata in ottica di classifica. Ma i crociati ci sono e al 22' Cornelius ha la prima vera occasione della partita: un suo potente tiro è alto, ma nemmeno di tanto. Subito dopo il Torino "risponde" con un'azione pericolosa nell'area del Parma.

Il Torino ci prova per tutto il primo tempo, fra alti e bassi. Sale il nervosismo in campo ma le palle gol non sono molte.

Nella ripresa le squadre continuano a pressare e parare i colpi, finché la situazione si sblocca al 62': azione di Ansaldi e Vojvoda, che firma il gol del vantaggio dei padroni di casa. E per il giocatore è il primo gol in serie A. A questo punto il Torino prende vigore e continua ad attaccare: al 71' Belotti la mette in rete ma è in fuorigioco e il punteggio resta 1-0 per i granata.

Nell'ultima parte della ripresa il Torino tende a difendere il risultato; i crociati fanno alcuni cambi (entrano Busi, Brunetta e Pellè) e tentano di pressare di più. Ma il risultato non si sblocca: alla fine dei tre minuti di recupero Torino batte Parma 1-0.

I crociati restano a 20 punti, condannati (anche) dalla matematica. In zona retrocessione, due squadre su tre sono già definite: Parma e Crotone. Il Torino lotta ancora e la partita con i crociati era fondamentale, da questo punto di vista.