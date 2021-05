Segna subito Malinovskyi, Parma-Atalanta 0-1

PRIMO TEMPO

Il primo tempo finisce qui con l'Atalanta in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Malinovskyi.

44' Cartellino giallo per Grassi per fallo su Malinovskyi.

Non ci sarà recupero.

41' Controllo di petto e tiro alle stelle di Grassi in area bergamasca.

La partita prosegue al piccolo trotto. Il Parma non riesce mai ad andare al tiro e l'Atalanta cerca il raddoppio ma senza dannarsi l'anima.

31' Bellissima azione dell'Atalanta con un colpo di tacco di Ilicic a liberare Zapata che colpisce in pieno la traversa.

27' Punizione da posizione interessante per il Parma. Calcia Bruno Alves direttamente sulla barriera.

21' Azione in fotocopia e ancora colpo di testa di Gosens, tutto solo in mezzo all'area: Stavolta è Sepe a neutralizzare in due tempi.

20' Gosens sfiora il raddoppio, il suo colpo di testa su cross dalla destra finisce di un soffio oltre il secondo palo della porta difesa da Sepe.

All'Atalanta è bastato meno di un quarto d'ora per passare in vantaggio. I giocatori crociati sono rassegnati e non si arrabbiano nemmeno per l'ennesimo gol subito.

12' La sblocca Malinovskyi con un bel tiro rasoterra dal limite dell'area. Difensori immobili e Sepe in ritardo: 0-1

10' Zapata è in ritardo sul bel cross di Maehle che attraversa tutta l'area senza che nessun difensore possa intervenire.

9' E' l'Atalanta che fa la partita, il Parma è chiuso in difesa e cerca la ripartenza come un minuto fa con Gervinho.

8' Galoppata di Gervinho che entra in area ma poi si fa rubar palla dal difensore.

1' Atalanta subito in area del Parma con una super occasione da gol ma Zapata era in fuorigioco. Nulla di fatto.

Partiti!

Ecco la formazione che va in campo contro l'Atalanta: Sepe in porta, Busi, Alves, Osorio e Gagliolo in difesa, Grassi, Sohm e Kurtic a centrocampo, Kucka, Cornelius e Gervinho in attacco.