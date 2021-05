Lazio-Parma

35' Muriqi dalla destra si accentra su una folata della Lazio, colpo da dimenticare

34' La Lazio è in pressing per cercare il vantaggio

33' Scambio in verticale nell'area tra Immobile e Luis Alberto: traversa

30' Cambio di campo, bella azione corale della Lazio, tiro di Immobile che spara alto

30' Cross di Sohm dalla fascia, lungo

28' Punzione Lazio, Cataldi mette in mezzo, tocca Immmobile ma un difensore del Parma mette in angolo

25' Fallaccio su Gagliolo, punizione dalla trequarti per il Parma. Nulla di fatto

24' Brunetta riprende il gioco

22' Brunetta a terra in lacrime dopo un fallo, pronto Cornelius. Ma lo staff medico rassicura

21' Pochi spazi, Cataldi di piatto dalla distanza. Tiro molle e centrale: Sepe blocca

19' Parma in attacco, guadagna una rimessa

16' Proteste Lazio per un presunto fallo di mano in area. Nulla

15' Che bell'intervento a centrocampo di Dierckx

14' lancio di 60 metri di Acerbi per Immobile nel cuore dell'area. Ma arriva prima Sepe

10' Ammonito Brunetta per un intervento su Strakosha

9' Palla a Luis Alberto al limite dell'area, ha spazio e calcia a giro: palla a lato

8' Non cambia la trama della partita: giropalla per il varco giusto per entrambe le squadre

5' Pellè per Busi, il primo cross non passa. Arriva Hernani ad aiutarlo, palla sul fondo

4' Gioco speculare della Lazio che fa girare il pallone in cerca di spazi

3' Primi minuti con giropalla del Parma, Sohm cerca un affondo verso l'area della Lazio. Palla corta, i biancazzurri fanno loro la palla

Il Parma, in maglia blu scuro con fascia gialla attacca da sinistra verso destra. Lazio con la classica maglia azzurra,

Le formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Immobile.

Allenatore: S. Inzaghi.

PARMA (3-5-2): Sepe; Dierckx, Bani, Valenti; Busi, Hernani, Kurtic, Sohm, Gagliolo; Pellè, Brunetta.

Allenatore: D'Aversa