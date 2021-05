Parma-Sassuolo

Un Parma reattivo e in partita chiude il primo tempo 1-1 contro il Sassuolo. Buon inizio e buon ritmo con due occasioni per i crociati (oggi in nero). Una per il Sassuolo. I neroverdi iniziano al alzare ritmo e gioco, il Parma concede qualcosina e in 10' i ragazzi di De Zerbi si fanno sotto. E creano. Sepe salva il risultato in un fuoco di raffica (di occasioni). Nulla può quando Busi atterra Raspadori. Rigore, Locatelli porta avanti il Sassuolo al 25'. Sette minuti dopo il pari con un gran gol di Bruno Alves (al volo su punizione battuta dalla parte opposta da Hernani). Il ritmo resta alto fino allo scadere: 1-1.

45' Gioco in mano al Sassuolo. Ma non ci sono varchi

32' Punizione dalla trequarti di Hernani, vicino alla fascia laterale. Palla a spiovere (dall'altra parte) nell'area a Bruno Alves che si coordina e al volo infila la porta del Sassuolo sul secondo palo.

25' Locatelli gol

24' Berardi spara, Sepe para. Sull'azione seguente Busi travolge Raspadori. Rigore

18' Altra parata di Sepe su tiro potente dalla destra

15' triplice intervento di Sepe. Prima è il pallone che incoccia sulla testa di Laurini, brutta traettoria, il portiere alza. Sull'azione che segue due palle pericolose intercettate dal numero uno crociato che salva la porta.

13' Più Sassuolo che Parma. I neroverdi trovano un doppio angolo

12' Partita viva. Si gioca a buon ritmo

5' Palla ad incrociare di Hernani che attraversa tutta l'area. Arriva Sohm che a botta sicura manda a lato

3' Occasione gol per il Sassuola, Raspadori alto

3' Palla verso la porta del Sassuolo. Brunetta la sta raggiungendo, Ma è lunga

Il Parma oggi scende in campo con la speciale divisa nera dedicata alla lotta contro ogni discriminazione e a Black Lives Matter.

Le formazioni

Confermata la difesa a tre (non male contro la Lazio9. Sepe con Dierckx, Valenti e Bruno Alves, Laurini e Busi sulle fasce. A centrocampo Kurtic in regia, con Sohm ed Hernani, in avanti conferma per Brunetta, con Cornelius

PARMA (3-5-2): Sepe; Dierckx, Bruno Alves, Valenti; Laurini, Sohm, Kurtic, Hernani, Busi; Brunetta; Cornelius.

A disposizione: Colombi, Zagaritis, Rinaldi, Balogh, Pellè, Bani, Brugman, Gervinho, Traoré, Camara.

Allenatore: D'Aversa.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Defrel, Boga; Raspadori.

A disposizione: Pegolo, Marlon, Ayhan, Caputo, Djuricic, Peluso, Obaing, Toljan, Traoré, Haraslin, Bourabia, Kyriakopoulos.

Allenatore: De Zerbi.

Presentazione

È l'ultima gara in casa della stagione, l'ultima stazione di una via crucis che non ci sono parole per raccontare. Lo si può fare con i numeri, e c'è da piangere. Intanto, se oggi dovesse perdere, il Parma stabilirà un nuovo record negativo, quello di otto sconfitte di fila. Peggio s'era fatto solo nel '31-'32: un'altra epoca, un altro calcio.

Sarebbe anche il quinto ko di fila al Tardini ma in quel caso c'è già un precedente proprio in questa stagione. Poi c'è un altro primato da stabilire: quello dei due gol complessivi realizzati dai centravanti della squadra in una intera stagione. Dev'essere un record mondiale a tutti i livelli, amatori compresi.

Mercoledì sono arrivate buone risposte da alcuni dei giovani schierati. Resta a vedere se Brunetta sarà in grado di rigiocare dall'inizio a così stretto giro di posta o se subentrerà, facendo magari rompere il ghiaccio al fratello bolso di Gervinho.

Oggi ci basterebbe una prova come quella di Roma e non vorremmo neppure un pizzico di fortuna in più. Teniamolo lì che verrà buono l'anno prossimo.