Ore 18: contro il Sassuolo l'amaro congedo dei crociati al Tardini

Difesa a quattro con Conti, Iacoponi, Osorio e Pezzella, centrocampo a tre con Grassi, Cyprien e Kucka, tridente con Man, Inglese e Mihaila. C'è anche una panchina: Karamoh, Zirkzee, Nicolussi Caviglia. Incredibile vero? Sono i tredici giocatori oggi indisponibili. Con Brugman e Gervinho tra i convocati ma pure loro freschi reduci da un passaggio in infermeria.

Anche a questo dovrà metter mano il nuovo direttore tecnico Javier Ribalta. Da fuori noi non puntiamo il dito contro nessuno perché non abbiamo strumenti e conoscenze adeguate a giudicare i motivi di questa ecatombe. Sappiamo però che ormai da anni, e la musica non era cambiata nell'era-Liverani, ci sono molti, troppi infortuni. Da dentro quindi occorrerà affrontare il problema perché il nuovo Parma possa ripartire nella sua corsa all'immediata risalita in A senza l'inutile e francamente stucchevole litania di assenze. Che ci si inventi un approccio nuovo o che si cerchi invece di imitare quei club che in questo aspetto sono all'avanguardia, in qualche modo bisognerà fermare l'emorragia di infortuni più o meno seri che ha decimato il Parma in queste stagioni.



Detto ciò, dopo la discreta prestazione in casa della Lazio è realistico che D'Aversa oggi contro il Sassuolo possa riproporre il 5-3-2. Chissà anzi che al tecnico non sia venuto il dubbio sull'opportunità di schierare già tempo fa la squadra in quel modo. Inutile però elucubrare ora su questioni tattiche il cui peso nel disastro di questa annata è davvero veniale. Anche perché adesso i crociati giocano scevri da pressioni che hanno dimostrato, specie nei finali di partita, di non sapere reggere quando, per l'importanza della posta in palio, devono invece affrontarle.

È l'ultima gara in casa della stagione, l'ultima stazione di una via crucis che non ci sono parole per raccontare. Lo si può fare con i numeri, e c'è da piangere. Intanto, se oggi dovesse perdere, il Parma stabilirà un nuovo record negativo, quello di otto sconfitte di fila. Peggio s'era fatto solo nel '31-'32: un'altra epoca, un altro calcio.

Sarebbe anche il quinto ko di fila al Tardini ma in quel caso c'è già un precedente proprio in questa stagione. Poi c'è un altro primato da stabilire: quello dei due gol complessivi realizzati dai centravanti della squadra in una intera stagione. Dev'essere un record mondiale a tutti i livelli, amatori compresi.

Mercoledì sono arrivate buone risposte da alcuni dei giovani schierati. Resta a vedere se Brunetta sarà in grado di rigiocare dall'inizio a così stretto giro di posta o se subentrerà, facendo magari rompere il ghiaccio al fratello bolso di Gervinho.

Oggi ci basterebbe una prova come quella di Roma e non vorremmo neppure un pizzico di fortuna in più. Teniamolo lì che verrà buono l'anno prossimo.