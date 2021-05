Proprio alla vigilia dello scontro... diretto. Un'occasione per "provarci"? Secondo Sky sport, sì. Il Parma starebbe pensando ad un clamoroso ritorno. Ci starebbe provando, secondo l'emittente: riportare sulla panchina dei crociati Claudio Ranieri, fresco dell'addio alla Samp che il Parma incontrerà stasera. Da vincere ci sarebbe la forte concorrenza del Cagliari. E, anche in questo caso, sarebbe un ritorno per Ranieri.

