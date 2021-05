La scalata alla A, nuovo stadio (e altro), nasce il nuovo Parma: domani parla Krause

Ripartenza dalla Serie B a caccia della scalata alla serie A. Ieri un'altra sconfitta che chiude un'annata distastrosa (leggi). Un progetto di cui non faranno quasi sicuramente parte D'Aversa e Carli (leggi). Domani alle 15 conferenza stampa convocata al Tardini per spiegare i programmi dei prossimi mesi in cui interverranno il presidente Kyle Krause e il managing director dell'area sport Javier Ribalta. Si parlerà del nuovo tecnico (ancora da ufficializzare), della nuova dirigenza che si sta delineando e del nuovo stadio.