Parma, via D'Aversa e Carli, arriva un nuovo diesse

Manca soltanto l'ufficialità ma ormai è questione di ore se non di minuti: dopo la conclusione del campionato all'ultimo posto e la conseguente retrocessione in serie B il presidente Kyle Krause avrebbe comunicato l'esonero sia all'allenatore Roberto D'Aversa che al direttore sportivo Marcello Carli. La notizia, riportata da Tuttomercatoweb che cita fonti di SkySport, non coglie di sopresa l'ambiente crociato, vista la disastrosa annata della squadra. Ma mentre per il nome del nuovo allenatore bisognerà aspettare ancora, il nuovo direttore sportivo scelto da Ribalta sarà Mauro Pederzoli, finora nel settore scouting della società. Per lui si tratterebbe quindi di una promozione. Pederzoli ha già ricoperto il ruolo di direttore sportivo del settore giovanile nel Milan dove lavorava con Ribalta e Filippo Galli, altro nuovo acquisto del Parma.

