Il Parma ha raggiunto con Gervinho un accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere tra le parti. La 34enne punta ivoriana, ex Roma, chiude la sua esperienza triennale con i crociati dopo aver collezionato 88 presenze e 25 reti tra Serie A e Coppa Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA gervinho

parma calcio