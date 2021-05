Prima convocazione in nazionale Under 20 per Filippo Rinaldi

Per Filippo Rinaldi, portiere della formazione Primavera del Parma Calcio aggregato alla prima squadra, é arrivata anche la prima convocazione dall’Italia Under 20.

Il giovane giocatore crociato é stato chiamato dal selezionatore Alberto Bollini per partecipare al collegiale che si svolgerà al Centro di preparazione Olimpica di Tirrenia da martedì 1 giugno.

Sabato 5 giugno l’Italia Under 20 sarà protagonista al centro tecnico federale di Coverciano, dove affronterà in amichevole l’Italia del commissario tecnico Roberto Mancini, che sta preparando la fase finale del campionato Europeo.

Il giorno successivo, domenica 6 giugno, per gli Azzurrini di Bollini é in programma un’altra amichevole, a San Marino con la locale Nazionale Maggiore.

Rinaldi, tra i portieri convocati per questo collegiale e per queste due partite, é l’unico sotto quota.

Il nostro portiere, in questi anni, é stato convocato dalle Nazionali Under 18 e Under 19 e aveva partecipato al Mondiale Under 17 in Brasile, uscendo dopo i Quarti di Finale della kermesse iridata.