Buffon ha detto sì a Krause: per lui un biennale con il Parma

Gigi Buffon ha detto sì al presidente americano del Parma Kyle Krause. L’intesa sarebbe stata raggiunta e Buffon che sta dividendo la vacanza fra Forte dei Marmi e gli Stati Uniti, dovrebbe sciogliere le ultime, ormai labili, riserve nei prossimi giorni e ratificare l’accordo finale: un biennale con premio in caso di promozione, la fascia di capitano e un posto nello staff tecnico al termine della carriera. Ventisei anni dopo il debutto con Nevio Scala, Buffon, all’età di 43 anni, è quindi a un passo dal ritorno nella squadra che lo ha lanciato, nel campionato di serie B.

«Mi sento bene fisicamente, voglio essere protagonista». Così Gigi Buffon parlando in occasione della presentazione, a Marina di Pietrasanta (Lucca) della Buffon Football Academy. «A una certa età - ha aggiunto - certe risposte te le danno i compagni di squadra, nello spogliatoio come avvenuto alla Juventus di stima e affetto nello stesso tempo».

Per quanto riguarda le proposte ricevute da più società Buffon ha commentato: «Alcune puntano alla Champions League alcune vorrebbero che ricoprissi un ruolo come alla Juve di secondo ma questo l’ho fatto solo a Torino, la prossima stagione mi sento di giocare quindi sto analizzando anche alcuni ritorni alle mie origini e non nascondo il fatto che sto valutando anche la proposta del Parma. Il mio agente che sta tornando dall’estero mi relazionerà sulle proposte ma nel giro di tre, massimo quattro giorni, comunicherò dove giocherò la prossima stagione».