La guerra degli striscioni: tifoseria divisa

Via uno sotto l'altro: ormai la recinzione dello stadio Tardini si è trasformata nel muro dei tifosi. Prima i Boys con un duro attacco a Gigi Buffon, reo di aver tradito gli ultras affermando che mai sarebbe andato alla Juventus. Dove quindici giorni dopo poi finì. Era una notte fiorentina, tra scontri a fine gara e interventi della polizia, con il giovane portiere crociato che aiutò proprio un ultras caricandolo sulla sua auto, bloccata poi all'ingresso dell'autostrada.



I Boys non gliela hanno mai perdonata, fischi e insulti ad ogni incrocio sul campo. Un classico dell'italica pedata. Invece Buffon con la sua scelta di tornare in fondo ha confermato quelle parole, chissà che non sia stato «forzato» ad andare alla Juventus: il Parma di allora era alle soglie di una crisi economica mondiale. Tolto lo striscione dei Boys, ecco quello di altri tifosi, a dimostrazione di come la maggioranza dei supporter crociati siano favorevoli al ritorno di Buffon. La speranza è che questa frattura evidente si sani prima dell'inizio del campionato: lo conferma il comunicato del Coordinamento. «Benevnuto Gigi, serve unità tra i tifosi». Che aggiungere?