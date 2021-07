Krause ci ha abituato ai suoi enigmi via-twitter. E proprio poco prima della semifinale europea con la Spagna, il patron crociato posta un messaggio da cui si capisce, certo, che sta firmando per la società crociata un giocatore iberico. Il nome è davvero una sorpresa. Unico indizio, di qualche giorno fa, l'interesse per Alejandro Baldé, terzino mancino classe 2003 in forza al Barça B.