Ecco la nuova serie B: si parte il 20 agosto. E per i crociati la prima avversaria è il Frosinone

E’ stato varato il calendario della nuova Serie B di calcio, che attende ancora di capire il nome della 20/a squadra partecipante, con il Chievo escluso dal campionato, ma ancora sub-judice. Il campionato 2021/22 inizierà venerdì 20 agosto e chiuderà la regular season il 6 maggio.

Questa la prima giornata: Ascoli-X, Benevento-Alessandria, Cittadella-Vicenza, Cremonese-Lecce, Crotone-Como, Frosinone-Parma, Pisa-Spal, Pordenone-Perugia, Reggina-Monza, Ternana-Brescia.

«Siamo in una piazza meravigliosa, in un luogo splendido e magico - le parole di Mauro Balata, presidente della Lega Serie B -. Ringrazio il presidente Mattioli, che ha voluto tanto questa manifestazione, e il sindaco Fabbri. Saluto tutte le società che sono qui. In mano ho il pallone della stagione, che da sempre ci fa emozionare e divertire. Questo pallone rappresenta tutti i territori delle nostre città, e sono collegate l’una con l’altra. La Serie B è importante per tutto il sistema del calcio italiano, che è la miglior università del calcio. Noi formiamo giocatori per l’Under 21, per l’U.20. Vorremmo che questo straordinario lavoro fosse maggiormente valorizzato dalle istituzioni sportive».

ECCO IL CALENDARIO COMPLETO

Questo il calendario del campionato di Serie B, stagione 2021-2022 (la X in attesa che venga definita la vicenda sull'esclusione del Chievo):

1^ Giornata (and.21/8 - rit.28/12) Ascoli - X Benevento - Alessandria Cittadella - Vicenza Cremonese - Lecce Crotone - Como Frosinone - Parma Pisa - Spal Pordenone - Perugia Reggina - Monza Ternana - Brescia

2^ Giornata (and.28/8 - rit.15/1) Brescia - X Cittadella - Crotone Vicenza - Frosinone Lecce - Como Monza - Cremonese - Parma - Benevento Perugia - Ascoli Pisa - Alessandria Reggina - Ternana Spal - Pordenone.

3^ Giornata (and.11/9 - rit.22/1) Alessandria - Brescia Benevento - Lecce Como - Ascoli Cremonese - Cittadella Crotone - Reggina Frosinone - Perugia Pordenone - Parma Spal - Monza Ternana - Pisa X - Vicenza

4^ Giornata (and.18/9 - rit.5/2) Ascoli - Benevento Brescia - Crotone Cittadella - Pordenone Como - Frosinone Vicenza - Pisa Lecce - Alessandria Monza - Ternana Parma - Cremonese Perugia - X Reggina - Spal .



5^ giornata (and.21/9 - rit.12/2) Alessandria - Ascoli Benevento - Cittadella Cremonese - Perugia Crotone - Lecce Frosinone - Brescia Pisa - Monza Pordenone - Reggina Spal - Vicenza Ternana - Parma X - Como

6^ Giornata (and.25/9 - rit.19/2) Ascoli - Brescia Cittadella - Lecce Como - Benevento Vicenza - Cremonese Monza - Pordenone Parma - Pisa Perugia - Alessandria Reggina - Frosinone Ternana - Spal X - Crotone.

7^ Giornata (and.2/10 - rit.26/2) Alessandria - X Benevento - Perugia Brescia - Como Cremonese - Ternana Crotone - Ascoli Frosinone - Cittadella Lecce - Monza Pisa - Reggina Pordenone - Vicenza Spal - Parma

8^ Giornata (and.16/10 - rit.1/3) Ascoli - Lecce Cittadella - Spal Como - Alessandria Cremonese - Benevento Crotone - Pisa Vicenza - Reggina Parma - Monza Perugia - Brescia Pordenone - Ternana X - Frosinone.

9^ Giornata (and.23/10 - rit. 5/3) Alessandria - Crotone Benevento - X Brescia - Cremonese Frosinone - Ascoli Lecce - Perugia Monza - Cittadella Pisa - Pordenone Reggina - Parma Spal - Como Ternana - Vicenza Alessandria - Frosinone

10^ Giornata (and.28/10 - rit.12/3) Ascoli - Spal Brescia - Lecce Cittadella - Parma Como - Pordenone Cremonese - Pisa Crotone - Benevento Vicenza - Monza Perugia - Reggina X - Ternana.

11^ Giornata (and.1/11 - rit.15/3) Benevento - Brescia Frosinone - Crotone Lecce - X Monza - Alessandria Parma - Vicenza Pisa - Ascoli Pordenone - Cremonese Reggina - Cittadella Spal - Perugia Ternana - Como

12^ Giornata (and.6/11 - rit. 19/3) Alessandria - Ternana Ascoli - Vicenza Benevento - Frosinone Brescia - Pordenone Cittadella - Pisa Como - Perugia Cremonese - Spal Crotone - Monza Lecce - Parma X - Reggina.

13^ Giornata (and.20/11 - rit.2/4) Frosinone - Lecce Vicenza - Brescia Monza - Como Parma - X Perugia - Crotone Pisa - Benevento Pordenone - Ascoli Reggina - Cremonese Spal - Alessandria Ternana - Cittadella

14^ Giornata (and.27/11 - rit.5/4) Alessandria - Cremonese Ascoli - Monza Benevento - Reggina Brescia - Pisa Como - Parma Crotone - Vicenza Frosinone - Pordenone Lecce - Ternana Perugia - Cittadella X - Spal .

15^ Giornata (and.30/11 - rit.9/4) Cittadella - Como Cremonese - Frosinone Vicenza - Benevento Monza - X Parma - Brescia Pisa - Perugia Pordenone - Alessandria Reggina - Ascoli Spal - Lecce Ternana - Crotone

16^ Giornata (and.4/12 - rit.18/4) Alessandria - Cittadella Ascoli - Parma Benevento - Pordenone Brescia - Monza Como - Pisa Crotone - Spal Frosinone - Ternana Lecce - Reggina Perugia - Vicenza X - Cremonese.

17^ Giornata (and.12/11 - rit.25/4) Cittadella - Ascoli Cremonese - Crotone Vicenza - Como Monza - Frosinone Parma - Perugia Pisa - Lecce Pordenone - X Reggina - Alessandria Spal - Brescia Ternana - Benevento

18^ Giornata (and.18/12 - rit.30/4) Alessandria - Parma Ascoli - Cremonese Benevento - Monza Brescia - Cittadella Como - Reggina Crotone - Pordenone Frosinone - Spal Lecce - Vicenza Perugia - Ternana X - Pisa.

19^ Giornata (and.26/12 - rit.6/5) Cittadella - X Cremonese - Como Vicenza - Alessandria Monza - Perugia Parma - Crotone Pisa - Frosinone Pordenone - Lecce Reggina - Brescia Spal - Benevento Ternana - Ascoli